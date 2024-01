Orientale, non si vede la fine

Il primo pagamento effettuato per il tronco Tertenia-San Priamo risale al 31 dicembre 2012. Una spesa non meglio definita ma comunque utile a smuovere gli ingranaggi di un’opera che, almeno sulla carta, arriverà al capolinea non prima del 30 ottobre 2027. Di fatto, come rivela Open coesione, la piattaforma governativa che contiene dati su programmazione e attuazione delle politiche nazionali, per realizzare 7,7 chilometri di strada servono quindici anni di tempo. Sempre che il cronoprogramma offerto non slitti ulteriormente.

Un intervento da 100 milioni di euro, di cui 90 milioni di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una spesa già rendicontata di 126 mila euro, a conferma che la progressione verso l’apertura dei cantieri (la data annunciata è il primo giugno 2025) procede a passo di lumaca.

Stime ottimistiche

«C’è da sperare che la consegna avvenga nel 2027. Vorrei sbagliare, ma credo sia una stima ottimistica. Ma rispetto al tempo d’attesa piuttosto prolungato il 2027 sembra domani». Quando Giulio Murgia, sindaco di Tertenia, aveva 19 anni ed era fresco di diploma, era stato nello staff di un’impresa incaricata di realizzare il primo lotto della Nuova Orientale. Oggi ha 46 anni e la strada non è ancora finita.

I sindacati

Sono le tempistiche a creare malumori. Il leader della Cgil Trasporti, Arnaldo Boeddu, giudica «vergognoso che per 7,7 chilometri di una strada importantissima l’inizio dei lavori sia previsto non prima di giugno 2025 così come altrettanto inaccettabile è la previsione della durata dei lavori».

Realisticamente i tempi sono destinati ad allungarsi, rispetto al 2027: «Una cosa è certa - afferma Boeddu - se per pochi chilometri i tempi di realizzazione e le modalità sono quelle appena descritte è molto probabile che questi lavori, così come avventuto in passato, non vedranno mai neppure l’inizio».

Maurizio Piras, segretario di Filca Cisl, apre una riflessione: «Ci chiediamo perché Anas e Regione, a fronte di grandi potenzialità, creino ulteriori ritardo nell’avvio dei lavori, proprio per le opere infrastrutturali che riguardano l’Ogliastra. Le stazioni appaltanti Anas, Regione, Provincia e Comuni hanno l’onere di un’attenta valutazione dei progetti proposti dagli operatori economici coinvolti e la capacità di metterli in esecuzione».

