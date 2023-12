Orientale, lavori fermi: la rotonda può attendere 

I lavori sulla rotonda dell’Orientale sono quasi terminati. Ma non sufficienti a garantire l’apertura al traffico, che era stata annunciata per dicembre. In questi giorni di festa le attività in cantiere si sono fermate per ferie. Le squadre di operai riprenderanno il 3 gennaio e da quel momento potrebbero essere necessarie alcune settimane per completare definitivamente l’opera. Ma il condizionale è d’obbligo. Tra gli altri interventi sulla rotatoria mancano l’illuminazione, benché le predisposizioni siano già state messa in posa, la segnaletica e la piantumazione all’interno della stessa. Il capolinea dell’arteria sarà una rotatoria di 50 metri di diametro alla periferia sud di Tortolì. Lo scorso 17 luglio sono stati aperti 6,35 chilometri del tratto tra Tortolì e il bivio Cea. Ma fino a un certo punto. L’inaugurazione dell’intervento milionario, attesa da mezzo secolo, è avvenuta alla presenza, del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini. Proprio i tempi biblici per la conclusione dell’opera, a cui sono legati numerosi fallimenti di imprese, hanno ridimensionato l’entusiasmo sul territorio. Che adesso, a beneficio di una viabilità più adeguata alle attuali esigenze, attende l’inizio dei lavori sull’ultimo tratto della Nuova Orientale tra Tertenia e San Priamo. Ma in questo caso la progettazione è ancora tutta da elaborare e i tempi si annunciano lunghi. (ro. se.)

