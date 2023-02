Orientale, la fine è un miraggio 

Slittano i tempi di completamento della Nuova Orientale. Valutazioni di impatto ambientale e altre autorizzazioni hanno raggiunto i termini di scadenza. Tradotto: le due imprese aggiudicatarie dell’appalto non hanno potuto avviare la progettazione esecutiva del troncone Tertenia-San Priamo. Il progetto di massima è vecchio di dieci anni, il finanziamento lo è ancora di più. Di questo passo il cronoprogramma è destinato a sbriciolarsi e il cantiere difficilmente potrà essere inaugurato nel 2025. «Purtroppo quello che temevamo si è verificato», denuncia Maurizio Piras, 56 anni, segretario territoriale della Filca Cisl.

Procedura lumaca

Nel 2013 l’accoppiata Pessina costruzioni-Movistrade Cogefi si era aggiudicata l’affare per 90 milioni di euro, di cui 50 milioni di fondi Cipe. Il progetto preliminare prevede la realizzazione di un tratto di 7,5 chilometri, ovvero l’anello di completamento della Nuova Orientale che avvicina l’Ogliastra a Cagliari. «Nel 2015 - dice Piras, illustrando la cronistoria burocratica dell’opera - la Giunta Pigliaru, su richiesta dell’assessore dell’Ambiente Donatella Spano, decise di non sottoporre a ulteriore procedura di Valutazione di impatto ambientale condizionato però al rispetto di una serie di prescrizioni. Oggi, che sono trascorsi otto anni, vogliamo chiedere con urgenza alla Regione e all’Anas a che punto sono tutte le procedure e le autorizzazioni per far partire il progetto esecutivo che doveva essere redatto in 120 giorni da parte delle imprese che hanno vinto l’appalto. I tempi dei lavori erano stati stimati in 900 giorni naturali e consecutivi, comprensivi di 135 giorni per andamento stagionale sfavorevole».

L’assemblea

Intanto per il 24 febbraio la Filca ha convocato in assemblea i lavoratori delle imprese impegnate nel lotto Tortolì-Bivio di Cea. All’ordine del giorno si discuterà delle principali novità sul Contratto nazionale di lavoro e, soprattutto, dell’andamento del cantiere. Sotto la lente d’ingrandimento la situazione attuale, con il cronoprogramma aggiornato in forza a una serie di ritardi emersi negli ultimi mesi. Saltate le scadenze originarie di conclusione dei lavori, oltre alle date posticipate (non ultima febbraio 2023), la consegna non dovrebbe avvenire prima dell’estate. Il leader della Filca Cisl guarda oltre: «Siamo fortemente preoccupati - afferma - perché quando tra qualche mese finiranno i lavori, per molti operai non ci saranno immediate prospettive di lavoro nel territorio e saranno costretti, loro malgrado a spostarsi in altre province o regioni. Tra loro ci sono diverse figure di lavoratori qualificati che hanno maturato un’ottima esperienza. In particolare, vogliamo cogliere l’occasione dell’assemblea con i lavoratori per sollecitare un incontro congiunto urgente con la partecipazione dei sindaci di Arzana, Gairo, Jerzu, Osini, Villaputzu. Faremo il punto su tutti i nuovi ritardi dell’Orientale».