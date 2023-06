Orientale, adesso l’Anas ha fretta 

È ufficiale. L’Anas ha fretta di chiudere il cantiere nel tratto Tortolì-Bivio di Cea. Talmente in cantiere c’è premura che l’impresa titolare dell’appalto, la Salc costruzioni, ha schierato le squadre anche nei giorni festivi. Il personale ha lavorato sia il 2 giugno, Festa della Repubblica, sia sabato, giorno in cui generalmente il comparto edile si ferma. «C’è tutto l’interesse di aprire il tratto entro giugno», hanno ribadito dal dipartimento regionale di Anas. Ecco chiariti i motivi dell’attività no-stop in cantiere, dove i costruttori e la direzione lavori corrono per soppiantare il vecchio tracciato dell’Orientale stretto e disseminato di croci (se ne contano una ventina lungo il nastro d’asfalto lungo una manciata di chilometri).

I sindaci

Marcello Ladu, 45 anni, sindaco neoeletto di Tortolì, attende con fiducia la conclusione del versante nord della nuova statale 125. «Confidiamo che Anas possa aprire la strada entro poche settimane, così da agevolare la circolazione in vista della stagione estiva. Sarebbe una conquista importante per l’Ogliastra». Se Ladu è agli esordi Ivan Mameli (38), a Bari Sardo indossa la fascia tricolore da sei anni, durante i quali ha assistito alle ultime fasi dell’odissea Orientale. «Osserviamo con attenzione i lavori e confidiamo nei tempi indicati da Anas. Ora - dice Mameli- è tempo di pensare alla strada che dal nord Sardegna arriva a Tortolì».

L’appello

Maurizio Piras (57), segretario territoriale di Filca Cisl, guarda oltre la conclusione del cantiere e sollecita l’inizio dell’ultimo lotto della statale (Tertenia-San Priamo). Sono trascorsi tre mesi dalla nostra denuncia ad Anas e Regione con cui avevamo lanciato l’allarme per il mancato avvio dei lavori dell’ultimo lotto della 125 e della 389. A oggi sappiamo che non è giunta nessuna risposta, né richiesta di incontro per l’apertura di un tavolo istituzionale da parte dell’assessore ai Lavori pubblici e tanto meno dall’Anas. Eppure, vorremmo sapere cosa spiegheranno al territorio e ai lavoratori tra qualche settimana quando saranno licenziati dopo che hanno operato in questi anni sugli altri lotti della statale». Michele Muggianu (41), segretario territoriale della Cisl, sollecita un incontro urgente all’assessore Pierluigi Saiu: «Decenni di speranze e aspettative meritano attenzione da parte della Giunta. Alcuni interventi non sono più rinviabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA