Orgosolo, un marchio di identità 

Il nuovo marchio è ovunque. Impresso su tazze, penne, segnalibri e borse della spesa. In modo che il messaggio possa essere veicolato con facilità e che possa diventare quanto mai distintivo. Sinonimo di rinascita, di unità di intenti. “Orgosolo, l’altra faccia della Sardegna” è lo slogan che ricorre. «Vogliamo proporci sul mercato in modo nuovo, più coerente rispetto ai valori e alla storia di questo paese», spiega Vincenzo Cascone, direttore della narrativa del progetto Miradas. «Con questo marchio di destinazione turistica vogliamo intercettare quel pubblico crescente che non viene nell’Isola solo per il mare, bensì cerca “l’altra faccia della Sardegna”. Quella di Orgosolo, per l’appunto».

Rigenerazione

Una ripartenza. Una rigenerazione culturale e sociale attraverso nuovi sguardi e nuove visioni. Il marchio di destinazione turistica “L’altra faccia della Sardegna” è stato presentato ieri mattina nel paese dei murales, nell’ex palazzo comunale. L’iniziativa virtuosa rientra nel perimetro di Miradas, progetto che entro il 2026 prevede una serie di interventi sul territorio di Orgosolo finanziati con un milione e 600 mila euro, fondi erogati dal ministero della Cultura nell’ambito del Pnrr, bando “Borghi linea B”. «L’utilizzo di un marchio unico per tutte le attività del territorio, quelle rivolte ai visitatori e non solo, ci permetterà di essere ancora più forti e riconoscibili ogni volta che proporremo la nostra offerta turistica», dice il sindaco del paese barbaricino, Pasquale Mereu. Paola Locci, project manager di Miradas, aggiunge: «Il progetto finanziato dal “bando Borghi” è una grande occasione per tutta la comunità di Orgosolo, con cinque differenti aree di intervento delle quali ora si è portato a compimento un tassello importante».

Il marchio

Un segno distintivo, un dettaglio da cui partire. Il marchio di destinazione turistica porta la firma degli studenti e degli ex studenti dello Ied di Cagliari. Vincenzo Cascone sentenzia: «Dotarsi di un marchio unico significa innanzitutto chiedersi quale è la propria storia, quella che si vuole raccontare».

