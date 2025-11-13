Orgosolo studia il banditismo 

«L’aspetto metastorico è che a Orgosolo, più che da altre parti, emergono i caratteri più autentici dell’appartenenza barbaricina. Ovvero, il forte senso di comunità», premette Antonio Flore, ricercatore e sindaco di Scano di Montiferro. «Senza queste caratteristiche dell’animo orgolese non si potrebbe comprendere la rivolta di Pratobello. È capitata qui perché c’è un approccio unico alla storia e alla realtà». Ecco l’altra faccia della Sardegna. Il marchio di destinazione turistica si arricchisce di aneddoti, incontra il passato e la ricerca. Il progetto Miradas è sempre più strutturato.

Nuovo corso

Da una parte il Centro studi sul banditismo, con i suoi segreti a portata di visitatore; dall’altra la piattaforma digitale “Discover Orgosolo”. Il paese dei murales, sorta di museo a cielo aperto, vuole farsi conoscere ulteriormente. Strizza l’occhio alla tecnologia, guarda con interesse verso nuovi mercati. Niente è lasciato al caso. «“DiscoverOrgosolo.com” è uno strumento di valore per l’amministrazione comunale perché consente di raccontare il territorio in modo autentico e riconoscibile, producendo al contempo dati strategici per la pianificazione di future iniziative turistiche e culturali», dice Alessio Neri, ceo di Fare Digital Media. «Per le imprese locali rappresenta un canale diretto di contatto con i visitatori, mentre per i viaggiatori è una porta d’accesso all’altra faccia della Sardegna, quella più autentica e comunitaria. Questa piattaforma digitale è il frutto di un lavoro corale di professionisti: un punto di partenza per la crescita culturale e turistica di questo paese».

La ricerca

Il comunitarismo orgolese finisce al centro di discussioni e ricerca. Il portale “DiscoverOrgosolo.com” indirizza e accompagna verso un viaggio unico. «Siamo orgogliosi di presentare due nuovi risultati importanti di Miradas, che dalla prima progettazione aspirava ad attuare una rigenerazione territoriale abilitata da un incrocio di sguardi tra cittadini e visitatori», dice Vincenzo Cascone, direttore della narrativa di Miradas. «Il primo caso studio del nascente Centro studi sul banditismo e la piattaforma digitale, in fondo, fanno questo: danno più consapevolezza agli sguardi di ieri e un nuovo punto di riferimento a quelli di domani».

Orizzonti

Una riflessione condivisa sul valore della memoria, sulle opportunità che la cultura e il digitale possono offrire per costruire il futuro della comunità. Miradas indica la strada. «Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per la comunità», dice Pasquale Mereu, sindaco di Orgosolo. «Questo progetto unisce memoria e innovazione. Dà nuovi strumenti per raccontarci al mondo». Paola Locci, project manager di Miradas, conclude: «Il proseguimento di queste e altre storie starà negli occhi, nella testa e nelle mani di chi potrà utilizzare questi strumenti per continuare a presentare Orgosolo al pianeta».

