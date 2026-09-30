Orgosolo racconta la sua arte a Oliena 

Il fascino delle tradizioni di Orgosolo arriva a Oliena. La seta, il pane, la poesia e le audioguide saranno protagoniste del quarto appuntamento di “7 impronte di comunità. I racconti del Distretto”, ideato e promosso dal Distretto rurale del Nuorese, in programma oggi alle 18.30 al Giardino Calamida.

Il paese di Orgosolo verrà raccontato attraverso il lavoro e le esperienze. L'imprenditrice tessile Maria Corda illustrerà il lavoro legato all'allevamento del baco da seta e alla tessitura di su lionzu, il tradizionale e particolare copricapo dell'abito femminile. La referente del Museo del Pane, Franca Piredda, parlerà invece degli strumenti e delle pratiche della panificazione. Mentre l'imprenditrice turistica Irene Corria, racconterà l'esperienza delle audioguide, pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta del paese, famoso anche per i murales.

A completare l'incontro, ci sarà anche ziu Juvanne Pira, con le sue poesie. L'obiettivo del progetto, è quello di riflettere sulla conoscenza e valorizzazione dei paesi vicini, oltre ai saperi che ne mantengono viva l'identità. Il progetto, è sostenuto dalla Regione, e arriva a Oliena con ospite Orgosolo dopo le tappe di Mamoiada con Orani e Nuoro e Orotelli.

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