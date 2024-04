Orgosolo raccoglie firme contro le pale 

Auditorium comunale di Orgosolo affollato ieri per l’assemblea contro l’invasione oeolica, promossa da un gruppo spontaneo di giovani in sinergia col Comune e i Comitati contro le speculazioni energetiche. Dalle 18, l’inizio del dibattito moderato da Paola Lai, con in apertura i saluti del sindaco Pasquale Mereu che, congratulandosi con i promotori, ha ribadito il prosieguo della battaglia a difesa dell’ambiente. Presenti anche Luigi Pisci della rete regionale dei Comitati e Maurizio Fadda del Comitato Nuorese. «Era importante esserci – ha detto Fadda- il pericolo speculazioni è dietro l’angolo. Dopo diverse assemblee di sensibilizzazione, a breve partiremo con i banchetti di raccolta firme. In più comuni della Provincia sono pronti a nascere nuovi comitati. Faremo rete».

E anche Paola Lai ha precisato: «Stiamo lavorando affinché possa nascere un gruppo coeso non solo qua a Orgosolo, ma su tutto il territorio. È importante essere uniti in unico fronte a tutela delle comunità».

