Orgosolo piange Alessio Succu 

Orgosolo è ancora sotto shock per la tragica morte di Alessio Succu, il barista quarantasettenne che ha perso la vita mercoledì sera in un drammatico incidente stradale lungo la statale 389. Tragedia che ha profondamente colpito l’intera comunità, stretta attorno alla famiglia del commerciante, ma anche Orotelli, dove vive la compagna, soccorritrice del 118 a Nuoro. Le condizioni degli occupanti dell’altra auto coinvolta nel sinistro, una Ford Fiesta, sono invece in miglioramento. I due giovani che viaggiavano a bordo, Giovanni Mercurio e Giuseppe Vedele, anche loro di Orgosolo e poco più che ventenni, sono stati trasportati al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro e dimessi nelle ore successive, senza gravi conseguenze. Un dato che rende ancora più evidente come il bilancio dell’incidente, per una manciata di centimetri, avrebbe potuto essere ben più grave per la comunità di Orgosolo, già colpita dalla perdita di Alessio Succu.

La dinamica

Intanto proseguono le indagini della polizia stradale, incaricata di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e di accertare quale dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta. Fondamentali saranno i risultati dei rilievi effettuati sul luogo dello schianto e le testimonianze dei due ragazzi, rimasti quasi illesi, che potranno fornire elementi utili per chiarire quanto accaduto. Secondo una prima ricostruzione, la Ford Fiesta sarebbe stata colpita lateralmente, mentre la Fiat Panda condotta da Alessio Succu si è ribaltata violentemente. Per il quarantasettenne non c’è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori non si escludono una possibile distrazione o un malore improvviso come cause all’origine dell’impatto. Ma ancora tutte da chiarire eventuali responsabilità. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore di Nuoro, Riccardo Belfiori. La salma dell’uomo è stata restituita alla famiglia e i funerali si terranno domani alle 15.30.

Il cordoglio

Il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu ha espresso profondo cordoglio. «È sempre difficile piangere un compaesano - ha dichiarato il primo cittadino - lo è ancora di più quando è così giovane. Alessio era un padre, lascia una compagna e una figlia piccolissima. Attendiamo di capire cosa sia successo». L’incidente è avvenuto all’interno della galleria di “Teulargiu”, recentemente ristrutturata, uno dei tratti teoricamente più sicuri e meglio illuminati della statale 389. Eppure, anche in passato, quella galleria è stata teatro di gravi sinistri. Una strada a due corsie, con incroci, e tantissime croci. Così ci si continua a interrogare sulla sicurezza e sulla necessità di prevenzione, mentre Orgosolo si prepara a dare l’ultimo saluto ad Alessio Succu.

