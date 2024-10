Orgosolo, la “marcia” delle aree vietate 

Detto fatto. Il Comune di Orgosolo sarà il primo territorio “off-limits” per la speculazione energetica. Lo aveva proposto il 4 settembre scorso la Giunta Comunale del centro barbaricino e lo aveva deliberato il Consiglio Comunale il 27 settembre. Ora il luogo simbolo della Rivolta moderna di Pratobello passa dalle delibere ai cartelli stradali, quelli che vietano l’utilizzo del territorio comunale agli speculatori eolici e non solo. Un cartello stradale che stamane, appuntamento alle 10,30, il primo cittadino di Orgosolo, Pasquale Mereu, apporrà negli ingressi del paese come simbolo del divieto ad usare il territorio per impiantare pale eoliche. Un gesto non solo simbolico visto che il cartello, che sarà svelato solo stamane, conterrà anche gli estremi deliberativi che ne hanno determinato l’apposizione agli ingressi principali del centro abitato. Una decisione che potrebbe scatenare un effetto a catena proprio quando il Consiglio Regionale si accinge ad approvare una legge sulle aree idonee totalmente avversata dai promotori della proposta di legge di iniziativa popolare. È evidente che quel cartello potrebbe diventare il nuovo simbolo della rivolta di Pratobello. C’è da immaginare che molti comuni dell’Isola potrebbero seguire l’esempio di Orgosolo, per segnare anche sul piano simbolico la totale contrarietà alla speculazione energetica nei propri territori comunali.

