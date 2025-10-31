«Orgosolo esce dal progetto» 

«Orgosolo esce dal piano di gestione di Su Suercone, così ha deciso il Consiglio comunale». Il sindaco Pasquale Mereu prende atto con amarezza del voto di giovedì sera che boccia l’accordo sulla Zps (Zona di protezione speciale). Coinvolge anche Dorgali, già a favore, Oliena e Urzulei che si pronunceranno presto. Potranno andare avanti facendo a meno di Orgosolo che, però, ha la quota maggioritaria dell’area. Sul voto consiliare pesa la clamorosa frattura interna alla Giunta, con il vicesindaco Gian Nicola Taras schierato contro il ruolo di Forestas, e alla maggioranza con vistose assenze. Per questo si annuncia una verifica politica. Non solo.

Per la giunta Mereu è vicino un altro difficile banco di prova: martedì nuova seduta del Consiglio. Ma non sul piano di Su Suercone. In ballo c’è un progetto per realizzare una batteria di accumulo d’energia mediante pompaggio idroelettrico tra gli invasi di Olai e Cumbidanovu. «Progetto interessante», commenta Mereu. La minoranza già annuncia il suo no.

L’assessora all’Ambiente

«Il progetto di Su Suercone ha tante potenzialità a servizio delle attività culturali e ambientali del paese, può valorizzare i giovani e l’imprenditoria locale», dice Anna Salis, assessora all’Ambiente, amareggiata come il sindaco per l’esito finale. È convinta della validità del piano anche perché non intacca usi civici e caccia e non istituisce nuovi vincoli. Spiega: «Le popolazioni restano in prima fila, Forestas viene scelta per dare supporto organizzativo come braccio operativo ma le decisioni sono condivise dalle amministrazioni locali. Gli usi civici non sono minimamente toccati, ma valorizzati per far sì che imprese, allevatori, guide possano essere attori principali della valorizzazione e della tutela del territorio».

Fronte opposto

L’assessore Gian Battista Manca, assente in Consiglio per «motivi - dice - di natura personale», è critico: «Sarebbe stato meglio ritirare il punto o rinviare la discussione. Una scelta importante come quella va condivisa con la comunità. Trasparenza, partecipazione e reale valutazione delle ricadute sul territorio devono guidare ogni scelta. Vale per ogni decisione».

Altri Comuni

«Auspico un ripensamento, approfondimenti sulle questioni che hanno lasciato dubbi e che vada in porto un progetto che potrà dare riscontro positivo a tutte le comunità coinvolte», dice il sindaco di Oliena, Bastiano Congiu. E aggiunge: «I Comuni che delibereranno a favore dell’accordo, anche perché si tratta di completare un percorso su cui i Consigli si erano pronunciati già nel 2020-2021, possono portare avanti il progetto ma c’è una responsabilità politica importante del Consiglio di Orgosolo che in un progetto chiamato Supramonte esclude il loro Comune che detiene la maggior parte del territorio. Se non ci fosse un ripensamento, si potrebbe valutare l’opportunità di andare avanti anche senza Orgosolo».

