Orgosolo e Oliena salvano le scuole 

Le scuole di Orgosolo e Oliena manterranno l’autonomia. Mercoledì sera la notizia dalla Regione (il Governo ha deciso di rendere minimi i tagli previsti): gli istituti avranno i propri dirigenti. Soddisfatto il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu: «Il 30 dicembre la Giunta ha approvato un provvedimento sul ridimensionamento scolastico perché secondo le direttive del Governo si sarebbero dovute tagliare 9 autonomie, nel territorio regionale. La Provincia di Nuoro, il 5 dicembre, ha espresso contrarietà a ulteriori tagli. E così, Orgosolo doveva essere accorpato a Oliena. Allora, ho chiesto un incontro con l’assessora regionale Ilaria Portas. Martedì le ho parlato per oltre un’ora evidenziando le difficoltà. Pensavamo non ci fosse speranza, abbiamo cominciato a studiare il da farsi. Poi è arrivata la bella notizia: le scuole verranno salvate. Non bisogna però adagiarsi, serve una legge organica che possa davvero decidere come organizzare eventuali dimensionamenti senza che sia Roma a farlo». Aggiunge Gian Battista Manca, assessore all’Istruzione: «Sono soddisfatto dell’attenzione data dall’assessorato regionale, ma serve una norma di legge che vada a tutelare le autonomie scolastiche nei piccoli centri affinché questo non capiti di nuovo».

Il sindaco di Oliena Bastiano Congiu afferma: «Mi auguro che sia un segnale di difesa e tutela del territorio e delle autonomie scolastiche perché la scuola rappresenta il centro di questi luoghi e pertanto deve essere al centro del programma amministrativo. Siamo soddisfatti della risposta dell’assessora Portas».

