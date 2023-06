Orgosolo e Bortigali senza medico  

I medici del progetto Ascot iniziano il loro percorso nelle sedi del Distretto di Nuoro (Bitti, Oliena, Sarule, Ottana, Orune, Fonni) e in quelle del Marghine, con Macomer, Dualchi e Noragugume. Unici presidi scoperti: Orgosolo e Bortigali per via delle dimissioni di due giovani dottori che avevano . Frequentano la scuola di specializzazione, inconciliabile con gli incarichi da assumere. Una situazione improvvisa, che ha creato un ulteriore disagio per diversi pazienti orgosolesi e bortigalesi, ormai da tempo senza medico e bisognosi di un’adeguata assistenza.

Rimedi attesi

L’Asl non ha perso tempo, mettendosi subito alla ricerca di due medici per le comunità. Obiettivo cardine: colmare il gap quanto prima, tutelando gli interessi della popolazione. «Stiamo lavorando senza sosta – spiega Gesuina Cherchi, direttrice dei Servizi socio-sanitari dell’Asl 3 – è una questione che ci sta particolarmente a cuore, trattandosi del diritto alla salute di centinaia di persone. Vogliamo garantirlo quanto prima, non lasciando nessuno escluso». La strada è tracciata. «Abbiamo avviato i contatti con diversi medici, per trovare la loro disponibilità ad accettare le sedi in questione. Saremo convincenti e sempre al fianco di Orgosolo e Bortigali così come di tutti i territori».

I sindaci sperano

Parole che lasciano ben sperare il primo cittadino di Orgosolo, Pasquale Mereu: «Il supporto dell’Asl fino ad ora è stato massimo. Confidiamo in pronte risposte sul caso. I miei concittadini vivono una situazione assurda. Avevamo 5 medici di base, ora invece solamente 2, con un prossimo vicino alla pensione. In tanti, stanno viaggiando con mezzi propri verso Mamoiada, che non è più raggiungibile in pullman mancando i collegamenti». Conclude Mereu: «Tanti sono anziani e fragili, vivendo disagi assurdi. La misura dei medici parziali ci soddisfa temporaneamente, ma è fondamentale che Asl possa bandire concorsi per medici di base e dal ministero si attivino per togliere il numero chiuso dalle facoltà di medicina»

Così Francesco Caggiari, sindaco di Bortigali: «Essere sindaci è diventata una vera e propria missione, scontrandoci con situazioni assurde come quelle inerenti la carenza di medici. Confidiamo sull’operato della dottoressa Cherchi che non ci ha mai lasciato soli, mostrandosi disponibile anche nei giorni di ferie».