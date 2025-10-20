VaiOnline
Eventi.
21 ottobre 2025 alle 00:23

Orgosolo e Belvì, Cortes da primato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È un bilancio da record quello delle tappe di Autunno in Barbagia a Orgosolo e Belvì, con i due paesi invasi nelle giornate di ieri e sabato da migliaia di visitatori.Lungo le vie dei centri storici, il trionfo dell’ospitalità, con gli ospiti incantati da buon cibo, folklore e lavorazioni artigiane. Sullo sfondo, il tutto esaurito nei punti ristoro e strutture ricettive, con fiumi di pullman e auto fino alle periferie degli abitati.

Nel paese dei murales, grande la sinergia fra amministrazione comunale e i giovanissimi della leva ‘96. «Siamo felicissimi per questo successo frutto della collaborazione tra Comune, ragazzi del 96 e attività locali - commenta il vicesindaco Gian Nicola Taras, che guarda già al 2026: “Evolveremo le nostre Cortes, apportando migliorie agli spazi espositivi e valorizzando tutto il nostro patrimonio identitario in chiave turistica».

A Belvì, il rinnovato connubio fra giochi tradizionali, lavorazione dei caschettes, degustazioni di castagne nella caratteristica padella gigante di “Pratza manna” e l’immancabile festival del folklore Barbagia in Festa, nel gremito anfiteatro comunale: «Un grande successo, ancora più bello perché inaspettato», commenta il sindaco Maurizio Cadau, per il quale Autunno in Barbagia dev’essere parte di un percorso più ampio da estendere a tutto l’anno: «Stiamo lavorando a più eventi per ogni stagione anche grazie al nuovo progetto di Belvì Turistica. Dal picnic nel bosco ad agosto, passando per manifestazioni ambientali a quelle della mountain bike».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Finanziaria, nuovo appello a Giorgetti

Meloni: poche risorse, serve un accordo con lo Stato sulla vertenza entrate 
Roberto Murgia
Speculazione energetica

«Non si cancella l’identità dei luoghi»

Rivolta a Putifigari contro l’impianto che minaccia la Domus de janas 
Caterina Fiori
Ambiente

L’ape di Culuccia, regina dell’isola della biodiversità

Nuove scoperte dell’Osservatorio naturalistico nel paradiso comprato e salvato dalla famiglia Boglione 
Tania Careddu
Conti pubblici

Affitti brevi e banche, scontro sulla manovra

Maggioranza in fibrillazione per locazioni ed extra-profitti, si tratta sui tagli ai ministeri 
La tragedia

Assalto al bus dei tifosi, fermati tre ultras

Legati a movimenti di estrema destra, un altro è indagato per favoreggiamento 