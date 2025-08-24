Orgosolo dona due diaconi 

A Orgosolo fede e devozione viaggiano su binari paralleli, con i giovani pronti a sposare il cammino di una Chiesa che si rinnova e guarda al futuro, partendo dalle piccole comunità. Per il paese dei murales, ben 13 i sacerdoti in varie parrocchie della Diocesi, a dimostrazione di un dato in controtendenza, rispetto ad una crisi vocazionale ormai generalizzata. Un dato che riempie di orgoglio gli orgolesi, già proiettati al grande appuntamento del prossimo 28 settembre, quando alle 18, nella Cattedrale di Nuoro, il vescovo monsignor Antonello Mura ordinerà diaconi Giovanni Sanna e Antonio Nicola Rubanu, entrambi 24 enni. A fare da cornice al percorso di Rubanu e Sanna, iniziato fin da bambini fra celebrazioni e volontariato nella parrocchia di san Pietro apostolo, il prosieguo, con la formazione nel Seminario vescovile di Nuoro e nel Seminario regionale di Cagliari.

Missione

Per i due coetanei, amici fin dall’infanzia, ora, il sogno del sacerdozio che passo dopo si concretizza, supportati da Diocesi, amici e familiari: «Siamo cresciuti insieme - raccontano Sanna e Rubanu, in due famiglie cattoliche che ci hanno guidato ai valori della fratellanza e rispetto. Nel 2014 abbiamo sentito la chiamata di Dio, mossi dalla volontà di iniziare un cammino che ci guidasse fino al sacerdozio». E così, per entrambi, dopo sei intensi anni trascorsi in Seminario, nelle prossime settimane, l’atteso momento dell’ordinazione diaconale. Che sarà preceduto, alcuni giorni prima, dal conseguimento della laurea in teologia: «Siamo emozionati - specificano Sanna e Rubanu - perchè in raggiungiamo due traguardi importanti che condivideremo con l’intera comunità diocesana, il nostro paese e le persone che ci stanno a cuore». L’avvio del diaconato che prossimamente li vedrà ordinati sacerdoti li spaventa? «È certamente una grande responsabilità – rispondono – ma la viviamo con devozione e preghiera. In questi anni abbiamo vissuto momenti di difficoltà tipici di tutti i giovani, ma non abbiamo mai avuto un ripensamento, ascoltando ciò che ci diceva il cuore».

«Disposti alla rinuncia»

E sulle eventuali rinunce e sacrifici che il diaconato, e così il prossimo sacerdozio potrebbero prospettargli, ribadiscono: «Le rinunce ci sono. Ci sentiamo appagati dall’affetto di chi circonda e il diaconato ci consentirà di stare immersi tra la gente, in un ruolo di ascolto e supporto al prossimo. All’impegno di fede, associamo la vita di due normali ragazzi che sono circondati da varie passioni, amicizie e il senso di forte appartenenza al nostro paese». Forte l’emozione del parroco Don Salvatore Goddi: «Sentiamo la presenza viva del Signore che continua a chiamare i giovani orgolesi a vivere la radicalità del Vangelo, rispondendo con amore alla sua chiamata».

