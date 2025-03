Orgosolo al buio per le fucilate 

Stanchi di brancolare nel buio. Sono i proprietari dei B&B, Domos, affittacamere di Orgosolo, che lamentano da mesi una situazione di disagio dovuta alla mancanza di illuminazione nelle vie del paese, completamente al buio, e chiedono all’amministrazione di intervenire e ripristinare almeno un punto luce ogni tre, per dare più respiro alle attività turistiche e ai visitatori che la notte pernottano in paese e vogliono scoprire le bellezze dei Murales e gli angoli più suggestivi del borgo. Un guaio che ha sempre travolto il centro ai piedi del Supramonte, dove ogni anno il Comune spende centomila euro per ripristinare i lampioni danneggiati da fucilate. Così il sindaco, Pasquale Mereu, sollecitato dagli operatori turistici, lancia un’idea: «Ognuno adotti il lampione più vicino a se, e lo protegga dai vandali».

Partendo da via Monni (pieno centro vicino la farmacia) verso via Verdi e via d'Azeglio non vi è un lampione che funzioni. Ma anche nelle vie adiacenti: via Mercato, via Trieste, via Laconi. Tutti i lampioni sono fuori uso in un'area con strutture ricettive, un panificio e due musei. «Qualsiasi orgolese deve avere la possibilità di uscire a farsi una passeggiata di sera senza rischiare di farsi male – dicono gli operatori - per non parlare dei turisti che scelgono di trascorrere la notte ad Orgosolo e avrebbero piacere di ammirare e studiare i Murales di notte. Una situazione che si protrae da mesi, nonostante le segnalazioni alla società e all'ufficio tecnico». Gli operatori chiedono che parte dei soldi della tassa di soggiorno venga reinvestita in arredo urbano e minacciano proteste come la sospensione del ritiro della tassa: «Non siamo solo dei bancomat dell'amministrazione».

«Ognuno adotti un lampione vicino e lo protegga - dice Mereu – Noi stiamo cercando di fare una cernita dei danni, stiamo procedendo per capire quali punti luce sono spenti per vandalismo e quali per problematiche di linea. Il vandalismo è una problematica che costa 100 mila euro in più che potrei usare per le strade. Stiamo intervenendo già al Corso, dove ripristineremo un punto luce ogni due».

