«Orgoglioso di aver portato Cagliari in A» 

Il rosso e il blu. Una seconda pelle per chi, da sei stagioni, guida un Cus Cagliari trascinato quest’anno verso una storica promozione. «Il risultato è frutto di un percorso», sottolinea il tecnico degli universitari, Simone Ammendola, «abbiamo prima riportato la B nel capoluogo e, ora, siamo riusciti a centrare la A3. Ci tengo a ringraziare ragazzi come Gabriele Cristiano, Yari Orrù e Nicola Muccione che, pur non avendo disputato con noi questo campionato, hanno contribuito a forgiare l’anima della squadra che ha raggiunto questo traguardo. Sono orgoglioso di aver riportato una Serie A a Cagliari».

Risposte positive

Infortuni e difficoltà iniziali. Poi, le risposte sul campo. Quelle che hanno portato il Cus a conquistare il secondo posto nel gruppo G di B maschile dietro al Sarroch e a trionfare nei playoff. «Sapevo di avere a disposizione una squadra forte», continua il tecnico, «abbiamo giocato alcune scommesse che, poi, si sono rivelate vincenti. Simone Calarco veniva da un infortunio importante, è un giocatore di un’altra categoria ma aveva bisogno di riaffermarsi. Non ha disputato le prime quattro gare, poi ha dimostrato il suo valore. Alessandro Enna, invece, è sempre stata la terza banda da noi ma quest’anno abbiamo deciso di affidargli una maglia da titolare. Dopo aver perso contro Sarroch e Campobasso c’era dello sconforto. Poi però, nonostante lo stesso Sarroch sia riuscito a vincere tutte le gare, abbiamo ottenuto due punti in più di loro nel girone di ritorno e siamo arrivati ai playoff in uno stato di forma stellare».

Crescita

Fiducia e spirito di gruppo. Sono gli ingredienti principali della ricetta studiata da Ammendola per condurre verso la promozione una squadra nella quale ha sempre creduto. «Alleno molti di questi ragazzi da anni», dichiara l’allenatore, «sono una persona ottimista e innamorata dei suoi atleti. Quando cominci un’avventura non pensi a dove puoi arrivare. Sono cresciuto insieme ai giocatori. Ho iniziato il percorso da allenatore a 27 anni con una C e ora mi ritrovo ad aver conquistato la A3. Allenare un gruppo per tanti anni non è facile. I ragazzi però sono stati bravi a convivere con me. I miei obiettivi? La pallavolo è una passione. Finché ci sarà passione e finché riuscirò a conciliarla col lavoro continuerò. Ora mi aspetta l’esordio in A3 e mi renderò conto se sarò in grado di compiere questo salto».



RIPRODUZIONE RISERVATA