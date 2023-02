«Orgoglioso dell’Olbia» 

Olbia. Se la notte porta consiglio, Roberto Occhiuzzi avrà maturato idee piuttosto chiare sulla migliore Olbia da contrapporre oggi alla Torres (ore 14,30) nel derby della 29ª giornata di Serie C. «Per l’adrenalina non dormo da 2 giorni», svela l’allenatore, «ma in realtà ho ancora qualche dubbio di formazione». L’onestà di chi è consapevole della posta in palio al “Nespoli”. «Il pensiero va alla classifica, ma nella prestazione ci stiamo confermando di settimana in settimana e questo mi tranquillizza. Poi, il derby è il derby, e l’entusiasmo che si respira in città ci darà una spinta in più», aggiunge l’ex Cosenza. Il piano d’azione è chiaro. «Il derby si vince con organizzazione di gioco e compattezza. E con Ragatzu: la sua esultanza all’andata, dopo il gol dell’1-1, la dice lunga sui suoi valori. Domenica ad Ancona l’ho sostituito a 15’ dalla fine perché si è toccato il flessore e ho avuto paura di perderlo: per noi è troppo importante. Però, non gli metto pressioni in questo senso: diciamo piuttosto che oggi ci sentiamo tutti Ragatzu». Così i sassaresi non dovranno preoccuparsi di un solo giocatore, ma di tutta l’Olbia.

L’orgoglio

«Andare in giro e sentire parlare dell’Olbia Calcio mi inorgoglisce, anche perché è il segnale che i ragazzi sono percepiti come grandi lavoratori, che non mollano di un centimetro. Quel che dovremo fare anche contro la Torres, come all’andata quando, nonostante le difficoltà per le molte assenze, si è visto di che pasta sono fatti i miei giocatori», dice Occhiuzzi. «La Torres è una squadra compatta che ha qualità nelle individualità, col cambio in panchina qualche differenza a livello tecnico-tattico s’è notata ma la sensazione resta quella di una squadra di categoria». Che giungerà in Gallura forte anche della migliore classifica dall’alto della quale, con 33 punti, guarda l’Olbia a -8 e in zona playout. «Dobbiamo limitarli in tutto e per tutto: sarà una gara di tensione massima e attenzione, in cui si riversano le passioni per i colori e si incontrano due città, e noi dovremo essere i guardiani della nostra, con i nostri tifosi».

I tifosi

Ieri una quarantina di ultras ha assistito all’allenamento. «Con la squadra c’è un legame fortissimo», sottolinea col sorriso sulle labbra Occhiuzzi, in conclusione. Prima del calcio d’inizio, nell’ambito dell’iniziativa varata da Olbia Calcio e Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue, la cantante Maria Giovanna Cherchi intratterrà il “Nespoli” con la sua esibizione.