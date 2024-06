«Orgoglioso del rinnovo» 

Sassari. «Rimanere qui altri due anni è motivo di soddisfazione». Nella lotta per la serie B la Torres si affida dunque ancora ad Alfonso Greco, confermato in panchina per altri due anni dalla dirigenza di Abinsula. E il tecnico si dice «orgoglioso». Classe 1969, un passato da centrocampista con le maglie di Lazio (ha vinto il campionato Primavera nel 1987), Cagliari (1986-89), Spal e Pisa, dove ha vinto la Coppa Italia di Serie C. La scelta di Greco e la conferma del direttore sportivo Andrea Colombino (pure per lui un biennale) vanno nella direzione della continuità di rendimento, perché la squadra sassarese ha riconquistato la Serie C, si è salvata da matricola senza i playout e nella stagione appena conclusa ha chiuso al secondo posto, risultato clamoroso per nulla messo in ombra dall’eliminazione - peraltro ingiusta - ai quarti playoff.

Mister Greco, ricomincia da tre?

«Vero», ride.

Cinque anni da allenatore sono un record per la Torres, lo è anche a livello personale?

«Sì, finora avevo fatto massimo tre anni con una squadra. Rimanere altri due anni qui è motivo di orgoglio e soddisfazione. Sono carico per cominciare una nuova avventura».

La società l’ha trattenuta perché...

«Perché si è creato un feeling e hanno apprezzato il lavoro. E poi c’è un progetto tecnico da portare avanti».

Cosa l’ha convinta a restare dopo il grande secondo posto in una stagione poco semplice da ripetere?

«C’è ancora un percorso da fare, il secondo posto non è un punto di arrivo. Certo, siamo consapevoli che dobbiamo dimenticare quello fatto, nel senso di non cullarci, ma partiamo da buona base per essere ancora competitivi».

Cosa le ha chiesto la proprietà per i prossimi due anni?

«L’obiettivo è esser competitivi al massimo, fare un campionato importante, da protagonisti».

Campionato e playoff per la Serie B cosa vi hanno detto?

«Che nessuno ci ha mai messo sotto e che i playoff sono un torneo a parte dove conta anche la fortuna».

Da quali certezze si riparte?

«Dalla mentalità, dall’atteggiamento, da un’idea di gioco anche se poi in base ai nuovi arrivi si può cambiare qualcosa. Si riparte dalla cultura del lavoro, sono tutti gli elementi che ci hanno portato a fare un campionato del genere».

Come migliorare una squadra arrivata seconda?

«Bisogna mantenere l’atteggiamento, la fame e la cattiveria avute, partiamo da un gruppo importante».

Cosa cercate sul mercato?

«Ora ci mettiamo a tavolino col direttore sportivo e la proprietà per vedere dove e come muoverci e chi può esserci. Servono tre-quattro pezzi importanti e poi qualche giovane di prospettiva».

Torres più appetibile dopo questa stagione?

«Questo sicuramente, siamo appetibili per i giocatori, ed è un valore aggiunto».

Ha smaltito la rabbia per una eliminazione ingiusta?

«Tutto fa esperienza, accettiamo il risultato e ripartiamo da quelle prestazioni. Sarà un campionato difficile perché chi ha fallito quest’anno si attrezzerà per non sbagliare. Ma lo stesso Cesena mica ha vinto subito, ha dovuto perdere prima di arrivare in Serie B».

L’effetto sorpresa non ci sarà più.

«Lo sappiamo, ormai ci aspetteranno tutti e ogni partita sarà da affrontare con la giusta attenzione».

Vacanze?

«A casa a Ostia, poi qualche giorno di mare in Sardegna. Non ho una spiaggia preferita, tanto qui dovunque vai stai bene. Ma staccare del tutto no, ci sarà da lavorare, visionare giocatori, programmare una stagione da protagonisti».

