«Orgogliosi di rappresentare l’Isola alle finali di Misano» 

L’Handball club Villacidro under 13 ha conquistato il titolo di categoria di campioni regionali di pallamano: dal 2 al 7 luglio la squadra volerà a Misano per rappresentare la Sardegna alle fasi nazionali.

«Per la nostra società, nata appena due anni fa, riportare la pallamano di Villacidro a disputare gare nazionali, dopo anni di fermo, è motivo di orgoglio e grande soddisfazione – racconta il presidente Luca Muntoni –. Questo risultato dimostra l’impegno serio e costante dello staff di allenatori e degli atleti. Ci teniamo a ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto. Le mamme si sono proposte per gestire uno stand di dolci durante la sagra delle ciliegie per recuperare fondi per la partenza a Misano». ( m. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA