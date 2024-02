Orgoglio Sassuolo, il Toro deve frenare 

Sassuolo 1

Torino 1

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Pedersen, Erlic (49' st Tressoldi), Viti, Doig (49' st Ferrari); Henrique, Lipani (27' st Racic); Bajrami (27' st Defrel), Thoverstd, Laurientè; Pinamonti (44' st Mulattieri). In panchina Cragno, Pegolo, Kumbulla, Missori, Castillejo, Ceide. All. Dionisi

Torino (3-4-1-2) : Milinkovic- Savic, Djidji, Lovato (38' st Sazonov), Rodriguez (20' pt Masina); Bellanova (38' st Vojvoda), Tameze, Ilic (28' st Ricci), Lazaro; Valsi; Sanabria (28' st Okereke), Zapata. In panchina Popa, Gemel- lo, Gineitis, Savva, Njie. All. Juric

Arbitro : Orsato di Schio

Reti : 5’ pt Pinamonti, 9’ pt Zapata

Reggio Emilia. Finisce senza vincitori il posticipo serale della 24ª di serie A. L’1-1 allunga la serie positiva del Torino e regala un punto di speranza al Sassuolo che dopo tre ko di fila, rialza la testa, ma senza riuscire a centrare la vittoria. Fa un passettino in avanti la formazione di Dionisi, resta in bilico la posizione del tecnico, ma la squadra ha reso la vita dura al Torino. Gara decisa in 4 minuti. La prima fiammata è del Sassuolo al 5°: Pedersen corre sulle corsia di destra, mette a centro area, indisturbato Pinamonti di testa indovina l'angolo giusto alla destra di Milinkovic. Immediata la risposta del Torino al 9'. Scatta sulla destra Bellanova, palla in mezzo per Zapata lasciato solo da Erlic che supera facilmente Consigli di piatto. Altra fiammata nel finale: il Sassuolo sfiora il gol vittoria con Defrel; poco dopo Consigli vola sul colpo di testa di Zapata.

