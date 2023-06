Orgoglio Rog: asciugate le lacrime di Venezia 

Un giorno per riprendersi la Serie A, un altro per festeggiare l'obiettivo raggiunto. Da ieri il Cagliari è in vacanza e tanti rossoblù hanno voluto affidare il loro “message in a bottle”, il messaggio in bottiglia all'oceano social, le riflessioni di fine stagione su una cavalcata straordinaria, nata dal dolore della retrocessione e che ha riportato l’Isola nel massimo campionato.

Le anime sarde

Per Alessandro Deiola e Marco Mancosu era quasi una missione, guidare il Cagliari, il “loro” Cagliari, di nuovo in Serie A. Il centrocampista di San Gavino, su Instagram, ricorda: «Cadere e rialzarsi. Lottare e vincere. Abbiamo fatto qualcosa che da spiegare a parole è complicato e tutto questo grazie al fantastico gruppo che siamo e che chiamo FAMIGLIA. Con umiltà, sacrificio, determinazione, senza mollare mai abbiamo riportato tanta gioia a un'Isola intera che ha sofferto come noi la passata stagione e ora salta di gioia e felicità perché siamo tornati dove questa squadra, questa terra e questo popolo merita di stare». E ai tifosi pensa anche Mancosu: «Non fatevi ingannare mai dal risultato. MAI! Abbiamo fatto qualcosa di più grande, abbiamo ridato entusiasmo a un popolo che l'aveva perso, abbiamo fatto ripartire una spinta che ci ha portato sempre più in alto e ora siamo in Paradiso. Spero che questo entusiasmo duri il più possibile perché il Cagliari Calcio è identità, è la squadra di un popolo e noi ci identifichiamo in quello stemma che per noi è tutto! Grazie a questo gruppo incredibile, con voi è davvero tutto possibile. GRAZIE CAGLIARI».

L'urlo di Rog

Ecco anche Marko Rog, che sembra buttar fuori tutto quello che, in questi ultimi anni, si era tenuto dentro: «È una gioia immensA. La meritava chi ama Cagliari e il Cagliari. La meritava la città. La meritava il Club. La meritava ognuna delle persone che ha lavorato, giorno dopo giorno, per questo obiettivo e ci ha creduto fino all'ultimo secondo. La meritavano tutti. Penso alla sofferenza dell'anno scorso per la retrocessione. Penso alla sofferenza provata quando non potevo essere in campo ad aiutare i miei compagni. Penso all'orgoglio di rappresentare un popolo. Penso alle lacrime piante. Penso anche a quelle. Ma ora sorrido. Perché siamo tornati in Serie A e sono felice!».

Il ruggito del Leon

Anche Nahitan Nandez, un altro che centellina le parole, si gode la promozione ricordando i tifosi: «La nostra gente e la nostra Terra torna dove merita. Uniti ce la siamo ripresa». Poche parole, ma pesanti. E pure Alberto Dossena guarda a quanto fatto al termine di una stagione infinita: «Emozioni che sono difficili da spiegare, emozioni condivise con questo gruppo che è diventato una grande famiglia! Ci sono stati momenti difficili, ma la tenacia e il duro lavoro hanno ripagato di ogni sacrificio. Ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto in questa stagione. Ora un po' di riposo e poi testa alla Serie A!».

Le parole di Goldaniga

Dai social alla tv, con Edoardo Goldaniga ospite ieri a Sky per raccontare una promozione che ha fatto impazzire un'intera isola. «Quelli che, come me, sono rimasti dopo la retrocessione dello scorso anno, provano una gioia indescrivibile dopo una brutta delusione, personalmente la delusione più grande della mia carriera». Il difensore rivive la sfida del San Nicola: <Avevamo due giorni per prepararla, lo abbiamo fatto benissimo e, dopo il pari della Domus, eravamo convinti di farcela. La sera prima, ci siamo riuniti e ci siamo detti che ce l'avremmo fatta. Certo, col passare del tempo cresceva la paura, ma il destino ci ha voluto premiare. E quando Zappa l'ha messa in mezzo... “se la metti, segna Pavoletti”». Ultimo pensiero per Ranieri: «Non lo conoscevo personalmente, è stato una grande sorpresa. Una persona d'altri tempi e con una fame che sembra un esordiente. Ci ha caricati dal primo giorno e noi lo abbiamo seguito in tutto».

RIPRODUZIONE RISERVATA