Orgoglio, qualità ed entusiasmo Cagliari, la scossa in tre mosse  

L’orgoglio. La qualità. L’entusiasmo. Tre componenti - una consequenziale all’altra - decisive nel successo di venerdì sull’Ascoli in una miscela esplosiva che può ora accompagnare il Cagliari nel rush finale, un susseguirsi di scontri diretti attraverso i quali verrà delineata la griglia dei playoff che prenderanno il via il 26 maggio con i preliminari. Dall’inferno alle porte del paradiso, sino al 58’ i rossoblù hanno rischiato di scendere dal treno delle prime otto, in balìa di un avversario organizzato e scorbutico quanto vuoi, ma due-tre spanne sotto tecnicamente. E spazzato via, non a caso, quando tutti si sono ritrovati ognuno al proprio posto. A cominciare da Mancosu, finalmente trequartista (e autentico trascinatore) dopo aver cambiato ruolo come i calzini la mattina (a Venezia è stato impiegato addirittura come prima punta). E con Mancosu alla consolle, messo nelle condizioni ideali per dar sfogo al suo talento e indicare così la strada alla squadra, è tutta un’altra storia.

Ognuno al suo posto

La svolta, dunque, con il 4-3-1-2 complice - paradossalmente - l’infortunio di Luvumbo (e l’ingresso di Lella) a cui si è aggrappato Ranieri nell’ultimo mese per provare a dare un po’ di imprevedibilità a una squadra tanto solida quanto ingessata. A ognuno il suo, appunto. Non solo Mancosu, un lusso per la categoria e in grado di trasformare in occasioni da rete anche i palloni più inutili. Supportato da un centravanti di peso, Lapadula è sembrato un altro giocatore (per quanto Prelec sia ancora acerbo per il calcio italiano). La metamorfosi più clamorosa - tuttavia - è stata quella di Nandez. Ingabbiato dal 4-2-3-1 nel primo tempo, sembrava l’ombra di se stesso, correva a vuoto e non ha vinto un-contrasto-uno. Di nuovo interno, con la possibilità di allargarsi e dare lo strappo, ha poi contribuito alla rimonta. La formula dei due mediani utilizzata dall’allenatore romano nel primo tempo ha reso inutile anche l’apporto di Makoumbou, oltre a soffocare - di fatto - la spinta dei due esterni, diventata, invece, l’arma in più nella ripresa.

Il sistema di gioco

Bravo, dunque, Ranieri a individuare in corsa la formula vincente, dopo aver steccato la scelta del sistema di gioco iniziale (e probabilmente anche di qualche giocatore) come ha ammesso lui stesso al termine della gara. E ora che ha trovato la giusta alchimia, può cavalcarla per forzare la mano in classifica dopo aver fatto il pieno di pareggi (e di partite brutte, sporche e cattive). Che poi il 4-3-1-2 era proprio il modulo che aveva in mente per il Cagliari appena sbarcato nell’Isola. Due mesi e mezzo dopo i conti tornano, complici anche recuperi importanti (i continui infortuni, va detto, hanno condizionato il lavoro dell’allenatore romano sin dal primo giorno).