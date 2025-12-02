VaiOnline
Coppa Italia.
Orgoglio Pisacane: ci teniamo a fare una bella figura 

«Se non vinciamo da oltre due mesi, tutti dobbiamo fare qualcosa in più» 

Dalla Juventus al Napoli è un attimo, per quanto la Coppa Italia non metta la stessa pressione del campionato e in campo, stasera al “Maradona” ci saranno diverse seconde linee. Pisacane ci tiene comunque a fare bella una figura, e non lo manda certo a dire. Anche per cancellare la sconfitta di Torino, prevedibile e indolore, sì, ma sino a un certo punto.

La gara di Torino

«Una squadra come la nostra che non vince da due mesi deve fare qualcosa in più, tutti dobbiamo fare di più», tiene subito a precisare l’allenatore del Cagliari rispondendo alle domande sottoposte per l’occasione dall’ufficio stampa rossoblù prima della partenza per Napoli, subito dopo la rifinitura. «A Torino ci sono stati dei momenti in cui abbiamo difeso bene, da squadra, in altri meno e contro le grandi squadre non puoi sbagliare nulla. In questi due allenamenti post-Juventus abbiamo lavorato sulle cose che non hanno funzionato», ha puntualizzato, «a volte non sono solo gli aspetti tecnico-tattici: quando vuoi vincere bisogna metterci anche quel qualcosa in più in termini di furore agonistico». Inutile cercare alibi ai quali aggrapparsi: «Ribaltare o meno la situazione attuale dipende da noi, da quanto lo vogliamo davvero: evidentemente quanto fatto sinora non è bastato».

Voglia di impresa
La sfida di stasera in Coppa Italia con il Napoli può essere davvero un assist del destino, paradossalmente. «Servirà una partita di alto livello da parte di tutti e per più di novanta minuti», il guanto di sfida di Pisacane nella città dove è nato e cresciuto prima di inseguire poi il proprio sogno in giro per l’Italia. «Dovremo tirar fuori quella compattezza che a Torino in certi frangenti è venuta meno». A prescindere dal risultato finale e dalla qualificazione. «Ogni partita è importante per avvicinarci al miglioramento, è un’opportunità per ricercare la vittoria, vogliamo ritornare ad assaporare quel gusto. Dispiace perché i ragazzi lavorano bene e non c’è nulla da eccepire sull’atteggiamento e sulla dedizione, ma occorre tirare fuori qualcosa in più».

I convocati e le scelte

«Folorunsho e Palestra non partono per Napoli, hanno qualche piccolo acciacco e non vogliamo rischiarli», spiega Pisacane. «Con loro sono out Mina, Mazzitelli e Zé Pedro, mentre ritorna tra i convocati Rog». Sarà turnover? «Sarà l’occasione non tanto per fare turnover quanto per dare minutaggio a qualche elemento che sin qui ha giocato meno», chiarisce l’allenatore rossoblù, «così da vederlo all’opera e capire quanto ci potrà dare: Kilicsoy e Rodriguez potrebbero partire dal 1° minuto mentre in porta ci sarà sicuramente Caprile». Detto questo: «Sappiamo il valore di questa gara, ci teniamo a fare bella figura e a passare il turno». A testa alta. (f.g.)

