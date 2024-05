Orgoglio Pioli: vogliamo vincere 

Milano. «Vogliamo tornare a vincere per tanti motivi: perché è troppo lungo il periodo dal quale arriviamo senza una vittoria; perché il secondo posto è un obiettivo importante e non è del tutto conquistato; perché siamo dei professionisti, per orgoglio e rispetto per il nostro club, per i nostri tifosi e tutte le motivazioni che ci sono dentro questa partita». È la promessa che il tecnico del Milan Stefano Pioli fa ai tifosi rossoneri alla vigilia del match contro il Cagliari, in programma stasera a San Siro. I rossoneri non vincono da Milan-Lecce del 6 aprile scorso. L'incertezza sul futuro, poi, ha portato la Curva Sud a indire lo sciopero del tifo contro il Genoa e sembra intenzionata a fare lo stesso oggi. «Io credo che il club», puntualizza Pioli, «abbia dimostrato in questi anni di saper lavorare e poter essere ambizioso. Poi ripeto, credo che tutti insieme dobbiamo provare a finire nel migliore dei modi questo campionato, poi il club proverà a dare delle risposte giuste al momento opportuno».

I rimpianti

Di chi sono le colpe? «Io credo che in linea generale i meriti e i demeriti di una stagione vadano sempre e comunque condivisi fra l'allenatore, il club, i giocatori, fra quelli che poi sono gli artefici dei risultati positivi e negativi», sottolinea Pioli che non commenta l'intervista di Paolo Maldini in cui l'ex dt rossonero ha sottolineato l'importanza della programmazione dell'Inter e del supporto costante all'allenatore nella quotidianità. «Non sono io a dover commentare», si è limitato a dire l'allenatore del Milan. L'attenzione è rivolta comunque alla partita di oggi contro il Cagliari per tornare alla vittoria e chiudere bene una stagione ricca di rammarico. «Il rimpianto di quest'anno sono state le due partite con la Roma, nel modo più assoluto, perché potevamo andarci anche noi in semifinale con il Bayer Leverkusen», ammette Pioli.

