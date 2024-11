Orgoglio Nicola: non siamo il Real ma ci proviamo 

Assemini. Non è timore reverenziale, quello proprio non fa parte del suo carattere. Lui è pronto a giocarsela sempre, comunque, contro chiunque. Rispetto al solito, però, mostra un rispetto più marcato nei confronti dell’avversario (reduce dalla serata storica al Bernabeu in Champions). E non perde occasione per evidenziare il suo strapotere qualitativo. Detto questo: «Noi non siamo il Real Madrid, siamo il Cagliari. Sappiamo di affrontare una squadra forte, ma se manteniamo l’umiltà giusta nel cercare di contenerli e, allo stesso tempo, nel proporre il nostro gioco, potremo essere competitivi». E non lo dice tanto per dire, Davide Nicola. È convinto davvero di poter tenere testa al Diavolo: «Oltre a dare il cento per cento, tuttavia, dovremo trovare le concatenazioni giuste».

Roma alle spalle

Il ko con la Lazio e l’arbitraggio shock di Ayroldi alle spalle. «Le polemiche di Roma nascono e finiscono a Roma», mette subito le mani avanti l’allenatore rossoblù, che della sfida dell’Olimpico si tiene stretta la prestazione. «È stata la partita che mi aspettavo, una partita straordinaria da parte dei miei ragazzi, contro un avversario capace e forte», tiene a precisare. «Volevamo far vedere che c’eravamo anche noi e lo abbiamo fatto. Purtroppo ci sono stati degli errori di lettura, fisiologici. Senza, però, mai perdere di vista l’obiettivo». E da qui vuole ripartire l’allenatore del Cagliari. Con esigenze strategiche diverse, magari, e senza gli squalificati Mina e Adopo. «Sono due giocatori importanti per la squadra, certo. Ma ce ne sono altri», ricorda Nicola con un tono quasi rassicurante. «Ormai non ci sono più titolari o riserve, ormai si ragiona nell’ottica dei sedici giocatori considerati il livello e l’intensità del gioco».

I protagonisti

Non c’è un caso Scuffet, assicura: «Non si può additare qualcuno di una gravità assoluta. Noi siamo abituati ad analizzare tutto l’insieme, compreso quindi il modo in cui si è arrivati a quella punizione». Poi, però, afferma su Sherri: «L’alternanza tra i pali c’è già stata anche in Coppa Italia, potrà verificarsi anche in campionato. Ormai bisogna ragionare sulla rosa e sul valore di ogni singolo giocatore, ma lo si scopre anche partita dopo partita. Per me è importante che ogni giocatore della rosa possa dimostrare il suo valore: non dare l’occasione di dimostrarlo sarebbe un errore». Intanto, Nicola si gode il ritorno al gol di Luvumbo: «Sta continuando il suo percorso. Non a caso, quando ha abbassato la frenesia e curato due-tre cose semplici, ha trovato la rete».

I complimenti a Fonseca

Nicola lancia così la sfida al Milan. E si complimenta con Fonseca per il suo stile: «Ho grande stima di lui per come si pone con i colleghi e con l’ambiente in generale». Spera di batterlo stasera in una gara sulla carta proibitiva per il Cagliari, già reduce da tre ko. A proposito, nessun dramma. «Le sconfitte bisogna valutarle in base a quello che è il nostro obiettivo. Le sconfitte ci sono state e ci saranno», chiarisce Nicola. «Resta l’ambizione di giocare contro chiunque con una determinata mentalità, quella che ci porta sempre a fare il nostro gioco».

