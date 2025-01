Orgoglio Monza, batte la Fiorentina e riparte 

Monza 2

Fiorentina 1

Monza (3-4-2-1) : Turati; Izzo, Marì (1' st Martins), Carboni; Pedro Pereira, Bondo, Bianco (47' st Vignato), Akpa-Akpro (47' st Valoti); Ciurria, Caprari (13' st Djuric); Maldini (45' st Petagna). In panchina Pizzignacco, Mazza, Postiglione, Sensi, Birindelli, Colombo, Maric. Allenatore Bocchetti.

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens (23' st Parisi); Adli, Richardson (19' st Folorunsho); Colpani (23' st Ikoné), Gudmundsson (1' st Beltran), Sottil (30' st Kouamé); Kean. In panchina Terracciano, Martinelli, Moreno, Pongracic, Valentini, Kayode, Mandragora. Allenatore Palladino.

Arbitro : Dionisi di L'Aquila.

Reti : nel pt 44' Ciurria, nel st 18' Maldini, 29' Beltran (rig.).

Monza. Orgoglio Monza. Tre punti d'oro per tornare a sperare nella salvezza per la formazione brianzola che piega la Fiorentina con il punteggio di 2-1 nel posticipo della Serie A con un grande Maldini, di gran lunga il migliore in campo, e sale così a un punto dal Venezia, penultimo. Per la Viola dell’ex Palladino, invece, è crisi senza fine: ha conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite.

Il vantaggio del Monza con Ciurria al 44'. Il raddoppio con Daniel Maldini appunto al 18’ della ripresa. Inutile poi il rigore trasformato undici minuti dopo da Beltran.

