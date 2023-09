Orgoglio Inter, stella Thuram  

Milano. Inserirsi velocemente in una nuova squadra è un merito importante ma non così raro. Impattare nel primo derby come ha fatto Marcus Thuram contro il Milan a San Siro è da campione. In altri hanno segnato al debutto nella stracittadina tra cui Ronaldo, Milito, Pandev, Lautaro e - neanche a dirlo - Lukaku. Ma a sorprendere è il gesto tecnico, la capacità di superare con facilità Thiaw e la pulizia di un destro a giro che va a disegnare una parabola imprendibile anche per un portiere come Maignan. Questa volta non ha imitato l'esultanza di Lukaku, non servono i paragoni con il compagno di reparto ora alla Roma, Thuram si sta costruendo la sua storia, il suo legame con il popolo nerazzurro. Così Big Rom, il Re di Milano, è solo un ricordo che si vuole cancellare per far spazio a nuovi gol, nuove esultanze e al sorriso genuino di Thuram.

Figlio d’arte

«Mi sono trovato uno contro uno con il difensore, ho visto che ero solo e ho tirato. Mio padre? Mi ha detto “bravo”», ha raccontato il francese dopo la partita. «Due anni fa dovevo venire all'Inter, mi sono fatto male ma avevo dato la mia parola. Ora voglio aiutare i miei compagni», rivela. E sono parole al miele per i tifosi, dichiarazioni in netto contrasto con le promesse non mantenute di Lukaku. È una nuova pagina per l'Inter, in una stagione in cui tutto sembra iniziato nel modo giusto. Unica squadra a punteggio pieno, innesti inseriti in gran velocità e una consapevolezza sempre più solida ed evidente. La vittoria così netta e tranciante nel derby manda un messaggio a tutte le contendenti al titolo. L'Inter vuole la seconda stella e ha una rosa ampia e di qualità che gli può permettere l'impresa. Nel derby anche Frattesi è riuscito a metterci la firma. Mercoledì con la Real Sociedad nella prima sfida Champions di quest'anno, ci sarà probabilmente spazio tra i titolari per l'azzurro.

