Orgoglio Dinamo: rimonta vincente contro il Vechta 

DINAMO SASSARI 105

RASTA VECHTA 94

Banco di Sardegna SS : Marshall jr 18, Buie 23, Zanelli 6, Seck ne, Beliauskas 3, Johnson 18, Ceron ne, Casu ne, Vincini, Mezzanotte 6, Thomas 19, McGlynn 12. All. Bulleri.

Rasta Vechta : Nd,i Van Slooten 10, Ferner 5, Brown 18, Verge 17, Kuhse 21, Herkenhoff 14, Trettin 5, Thiemann 4, Krupkinas. All. Held.

Arbitri : Kounelles (Cyp), Simeonidis (Gre) e Cavar (Bos).

Parziali: 20-25, 39-53, 71-74.

Note . Percentuali di tiro: Sassari 40/73 (13/32 da tre); Vechta 32/70 (18/37 da tre). Tiri liberi: Sassari 12/15; Vechta 12/16. Rimbalzi: Sassari 17 off 28 dif (Thomas 11); Vechta 12 off 16 dif (Herkhenoff 8).

Sassari. L’aria europea fa bene alla Dinamo che vince la sua seconda gara in Europe Cup: 105-94 sul finora imbattuto Rasta Vechta. Decisivo il predominio a rimbalzo e soprattutto la reazione dopo l’intervallo, dove si sono svegliati Johnson e Marshall, che hanno firmato insieme 34 punti trascinando la squadra alla rimonta e al sorpasso. Un successo che oltre a lasciare il discorso aperto per la qualificazione dà slancio in vista del delicato match di sabato contro Udine. Dato significativo: tutti i giocatori del quintetto base sono andati in doppia cifra.

Cronaca

I tedeschi iniziano bombardando dall’arco: 13-20 al 7’. Sassari non riesce a prendere le misure in difesa, finisce anche a -16 e resiste solo grazie alla tenacia di Buie e Thomas, aiutati da un volenteroso Mezzanotte e da un discreto Zanelli. All’intervallo solo 2 punti per Marshall, nessuno per Johnson.

Al rientro in campo però i due esterni statunitensi si esaltano: prima Johnson con tre triple, aiutato da Buie per il 55-57 al 23’, poi Marshall che fa canestro in tutte le maniere e quasi da solo fa il break del sorpasso: 86-81 al 36’. C’è anche la difesa che finalmente lascia meno tiri solitari al Vechta e tra recuperi e rimbalzi, il Banco sale di tono anche come carica aggressiva, sprintando con un’energia che gli ospiti non riescono a contenere nonostante l’ottimo Kuhse. La vittoria è messa in cassaforte da una tripla di Buie: 101-92 a 70 secondi dal termine.

