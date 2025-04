Orgoglio Deiola, il Cagliari a vita 

Orgoglio sardo, orgoglio rossoblù. Alessandro Deiola rinnova il contratto con il Cagliari sino al 2029. L’accordo è stato raggiunto due settimane fa, ieri l’annuncio ufficiale. Firma praticamente a vita, il 29enne centrocampista di San Gavino, già vice capitano della squadra che tifa da bambino e con cui ha fatto tutta la trafila nelle giovanili. «Un viaggio che continua», il primo commento nel video emozionale scelto dal club per comunicare la notizia attraverso i propri canali social. È il secondo rinnovo tra i giocatori in scadenza a giugno dopo quello di Zappa (sino al 2030). Restano ora da definire le situazioni di Augello, Mina e Palomino. Col terzino milanese la trattativa è ben avviata, anche se ci sono diversi ostacoli ancora da superare. Le situazioni del colombiano e dell’argentino verranno prese in esame, invece, una volta conquistata la salvezza, quando gli scenari, e di conseguenza le esigenze e i programmi, saranno più chiari. Verso l’addio Jankto.

Il nastro rossoblù

Tempo al tempo. Intanto il Cagliari si tiene stretto Deiola, e questa nuova unione ha un doppio valore, tecnico e affettivo. «È un rinnovo che mi riempie d’orgoglio e che mi rende felice, allo stesso tempo mi dà ulteriore responsabilità», ha detto il centrocampista. «Ero un bambino pieno di sogni quando ho iniziato a vestire questa maglia, oggi sono un uomo e ogni volta che la indosso sento le emozioni della prima volta», ha riavvolto così il nastro di una vita in rossoblù, «ma anche la responsabilità per rappresentare la mia Isola, e ancora il brivido di giocare per la squadra della mia terra e per la nostra gente», ha sottolineato. «Un viaggio che continua con lo stesso spirito e la stessa dedizione», ha aggiunto. «Questa non è una maglia ma una seconda pelle e il Cagliari verrà sempre prima di tutto». Il momento più bello sin qui? «Il gol sotto la Nord all’esordio». La delusione più grande? «La retrocessione a Venezia. Ma per fortuna, i momenti felici sono stati molti di più rispetto a quell’annata maledetta».

Lungo il percorso

Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, Deiola ha collezionato sinora 193 presenze con la maglia rossoblù, arricchite da 13 reti. L’esordio in prima squadra nella stagione 2015-2016, quella della promozione, con Rastelli in panchina, un anno dopo lo sbarco tra i professionisti con il Tuttocuoio in C. Il suo percorso di crescita è passato anche per lo Spezia (due volte), il Parma e il Lecce. Tutte storie brevi. Dal 2021 poi non si è più mosso da Cagliari. Diventando un punto di riferimento, in un modo o nell’altro, per tutti gli allenatori passati per l’Isola. Alla faccia delle critiche che lo hanno spesso accompagnato in tutti questi anni. «Dalle difficoltà ne sono sempre uscito e ne siamo sempre usciti». Con grinta, tenacia, cuore. Non si arrende mai e trasmette ai compagni il senso di appartenenza. Anche i più scettici sono saliti sul suo carro, alla fine, e ne apprezzano lo spirito di sacrificio, oltre alle qualità tecniche che lo rendono, indubbiamente, uno dei centrocampisti più solidi della rosa. Uno dei quali ti puoi fidare. Sempre, comunque.

