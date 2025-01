Orgoglio Cagliari, ribaltato il Lecce 

Il Cagliari travolge il Lecce (4-1), scavalcandolo in classifica. Nel primo tempo i rossoblù creano ma non concretizzano, la squadra dell’ex Giampaolo passa con Pierotti. Un altro Cagliari nella ripresa, anche grazie ai cambi di Nicola: pareggia Gaetano (il migliore), poi i rossoblù dilagano con Luperto, Zortea e Obert. Ospiti in 10 per l’espulsione di Rebic. Venerdì sfida in casa del Torino. Mercoledì, nell’anniversario della morte, speciale di 80 pagine su Gigi Riva in omaggio con L’Unione Sarda.