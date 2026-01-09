VaiOnline
Isili.
10 gennaio 2026

Orgiu in soccorso della maggioranza 

Surroga ad Isili dopo le dimissioni del vice-sindaco e assessore Enrico Melis. Il primo fra i non eletti nell’ultima tornata elettorale, Peppino Orgiu, ha accettato l’incarico durante l’ultimo consiglio comunale svoltosi lo scorso 5 gennaio. Una garanzia dunque per il prosieguo di questa legislatura che avrà la normale scadenza fra un anno e mezzo. Al via le interlocuzioni con il nuovo consigliere, si attende anche il nome del nuovo vicesindaco. Per Orgiu non è la prima volta: è stato consigliere di maggioranza nel corso della prima legislatura della Giunta Pilia e per un solo voto non è stato confermato per questo secondo quinquennio.

Non ha lesinato critiche il gruppo di minoranza Impegno per Isili che ha parlato di una crisi evidente della maggioranza viste le dimissioni di due consiglieri e le difficoltà all’interno del Comune, invitando Orgiu a riflettere, «da che parte stare». Auguri per il neo consigliere da parte dell’altro gruppo di minoranza Insieme per Isili che condivide la scelta di Orgiu di accettare l’incarico. «Sta rispondendo ai suoi elettori», ha detto Ignazio Faedda. Sintetico Orgiu: «Ho accettato l’incarico». Nei prossimi giorni si capirà quale sarà il suo ruolo e se sarà determinante per il prosieguo della legislatura.

