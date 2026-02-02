Orgiu, da ripescato a vice sindaco 

Sarà Giuseppe Orgiu a riscoprire la carica di vice sindaco di Isili dopo le dimissioni di Enrico Melis avvenute più di un mese fa. Orgiu, noto a tutti come Peppino, era il primo dei non eletti. Dopo aver accettato di entrare in Consiglio e in maggioranza, due giorni fa ha avuto l’incarico di assessore allo sport, all’ambiente, alle politiche giovanili e al personale e poi l’incarico di vice sindaco.

«Ringrazio il primo cittadino per la fiducia che ha voluto accordarmi» ha detto il neo assessore, «ringrazio il precedente vice sindaco e il Consiglio Comunale per il lavoro svolto finora».

Si tratta di un ritorno in giunta per Orgiu, che aveva già ricoperto lo stesso incarico nella precedente legislatura. «Con l’ingresso dell’assessore Orgiu», ha detto il sindaco Luca Pilia «la giunta rafforza il proprio impegno nei settori dell'ambiente, dello sport, delle politiche giovanili e dell’organizzazione del personale, ambiti considerati strategici per la crescita sociale e civile della comunità».

«Questa nomina», ha aggiunto Pilia, «rappresenta una scelta chiara, intendiamo governare, difendere e rilanciare la comunità responsabilmente». Restano chiari gli obbiettivi da perseguire, la centralità della comunità e del lavoro, la difesa dei servizi pubblici, la tutela delle risorse territoriali e uno sviluppo giusto, sostenibile e condiviso.

«Torno a ricoprire questo ruolo», ha detto Orgiu, «con senso di responsabilità e con la volontà di essere un assessore disponibile all’ascolto e al dialogo con la comunità, le associazioni, i giovani e il personale comunale, credo che il confronto e la collaborazione siano strumenti fondamentali per costruire risposte concrete ai bisogni del paese».

Critica la minoranza “Impegno per Isili” che si aspettava Orgiu fra i banchi della minoranza. «La giunta Pilia è al capolinea», ha detto il portavoce Marco Atzori, «perché dare l’incarico di vicesindaco e assessore e ad un candidato che non è riuscito ad essere eletto è poco rispettoso nei confronti di chi ha preso più preferenze di lui, vedremo quanto tutto questo reggerà».

«Peppino per più mandati ha avuto un riconoscimento popolare importante» ha detto Ignazio Faedda della minoranza “Insieme Per Isili”, «ha sicuramente la fiducia del sindaco, è un ruolo importante che rimane un po' in "ombra" ma per il voler bene alla comunità vale la pena di ricoprire». Nessuna crisi dunque, per il sindaco, ma solo una nuova spinta per proseguire e dare risposte alla comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA