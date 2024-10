Organo restaurato, concerto domenica 

Domenica alle 20 nella chiesa del Santo Sepolcro con un concerto sarà inaugurato il restauro dell’organo Piacentini/Battani, che si trova nell’edificio della Marina ininterrottamente, dal 1875, anno della sua costruzione da parte del monaco Tommaso Piacentini e del nipote Antonio Battani, due celebri organari emiliani del tempo.

Si tratta di uno strumento di grande importanza per Cagliari, anche grazie al suo perfetto stato di conservazione e rappresenta un prezioso esempio di organo orchestra, tipico di quel periodo, nei quali era possibile riprodurre anche molte sonorità non facilmente reperibili nei normali organi da chiesa.

Il programma della serata vedrà protagonista l’orchestra da camera del Conservatorio “Pierluigi da Palestrina” e l’organista Angelo Castaldo.

Il restauro ha richiesto un impegno economico di 20mila finanziato per metà con fondi propri della Parrocchia e per metà grazie al contributo della Conferenza Episcopale Italiana (Cei) - Ufficio per i Beni Culturali Arcidiocesi di Cagliari.

L’iniziativa organizzata dalla Parrocchia di Sant’Eulalia e da Mutseu (Sistema Museale di Sant’Eulalia) in collaborazione con il Conservatorio di Musica di Cagliari “Pierluigi da Palestrina” e il Labos (Laboratorio Organi Storici) del Conservatorio cagliaritano.

In occasione di Cagliari Monumenti Aperti, sabato gli studenti di organo del Conservatorio guidati dal maestro Angelo Castaldo saranno presenti per raccontare al pubblico la storia e le caratteristiche di questo straordinario strumento.

Il prossimo appuntamento per ascoltare la “voce” del Piacentini/Battani è previsto per il 22 novembre in occasione della quarta conferenza del ciclo “Le carte raccontano”.

RIPRODUZIONE RISERVATA