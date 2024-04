Organizzò la frode da 25 miliardi di euro, magnate immobiliare condannata a morte  

Hanoi. È al centro del più grave scandalo finanziario nella storia del Vietnam, alla sbarra nel processo più seguito. Truong My Lan, 67 anni, una delle donne più ricche del Paese, è stata condannata a morte per frode aggravata e continuata. Presidente del promotore immobiliare Van Thinh Phat, era accusata di aver truffato fondi dalla Saigon Commercial Bank, e di aver truffato circa 42mila risparmiatori che tra il 2012 e il 2022 avevano sottoscritto obbligazioni emesse dalla banca Scb, controllata dalla sua azienda immobiliare. Secondo la Procura, complessivamente sono stati sottratti circa 25 miliardi di euro, pari al 6% del Pil del Paese nel 2023. Un comportamento, ha dichiarato la giuria, che ha «eroso la fiducia della gente nella leadership del Partito (comunista) e dello Stato». Il processo, durato quasi un mese e tenutosi a Ho Chi Minh City, assieme a Truong ha visto altri 85 imputati, accusati di aver truffato migliaia di risparmiatori. Tra questi, ex funzionari della banca centrale ed ex membri del governo.

RIPRODUZIONE RISERVATA