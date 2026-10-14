«Organizzerò la sagra in dieci giorni» 

Ancora al centro del dibattito cittadino Sa fest’e Sa Binnenna, che quest’anno è accompagnata da tensioni che si trascinano da diversi giorni. La Pro Loco riattizza la polemica con un nuovo comunicato nelle cui righe accusa l’amministrazione comunale di «un’appropriazione culturale della manifestazione», ricordando che «la festa nasce negli anni ’80 sotto la guida di Antonio Puddu, allora presidente dell’associazione», e che lo spostamento da settembre a ottobre sarebbe stato deciso «senza confronto». Nel documento si richiama il caso del Palio della Botte, ritenuto un precedente di modifiche non condivise, e si domanda: «Se oggi è toccato a noi, chi sarà domani?».

Il contributo

Il sodalizio – fuori dall’organizzazione della sagra, a organizzare l’evento in programma domenica 25 ottobre sarà il Comune – contesta inoltre la cifra di 48mila euro indicata dal Comune come sostegno, sostenendo che «il contributo diretto percepito sia stato di soli 800 euro» e che il resto riguardi eventi organizzati dall’amministrazione. L’associazione parla poi di «boicottaggio», lamentando otto mesi senza risposte alle Pec, a fronte della rapidità con cui sarebbe stata organizzata la Sagra in seguito alla rinuncia da parte della Pro Loco. In chiusura, la replica alla richiesta di dimissioni avanzata dal sindaco Tomaso Locci, invitandolo a «guardare in casa propria».

La riorganizzazione

Il primo cittadino respinge le accuse e sottolinea che la polemica non tenga conto dei meccanismi di rendicontazione. «Per aver preso circa 50mila euro di passacarta, più 800 euro, più il service, avranno un 20 per cento riconsegnato dalla Regione». Locci definisce «sorprendente» la posizione dell’associazione, ricordando che, «per la terza volta hanno rifiutato un appuntamento fissato da tempo» e interpretando la scelta di essersi fatti rappresentare dalla consigliera Franca Cicotto come «un atto politico». La Pro Loco, aggiunge, avrebbe comunicato la rinuncia alla gestione dell’evento solo all’ultimo momento: «Lo stesso giorno che ho saputo che non avrebbero coperto la festa, come già accaduto altre due volte con questa presidenza, mi sono immediatamente mosso. La farò con le altre associazioni».

Lo statuto del sodalizio

Riguardo «l’appropriazione culturale», il sindaco ribadisce che la festa, «non è della Pro Loco», pur essendo nata con essa. «È una manifestazione che caratterizza il territorio, la porterò avanti con le associazioni. Molte realtà mi hanno chiesto di non interromperla. Se riesco a organizzarla in dieci giorni, è la dimostrazione palese che sono inadeguati a quel ruolo». Locci aggiunge inoltre che, dopo la diffusione del comunicato, «anche qualche ex presidente mi ha cercato, non condividendo il comportamento dell’associazione». Infine, richiama lo statuto della Pro Loco: «Il direttivo è composto da due persone, mentre da statuto dovrebbero esserci dai tre ai cinque componenti. Se vogliono guardare a casa mia, guardino prima nella loro».

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