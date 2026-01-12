Organico in Municipio: è scontro 

Le nuove assunzioni annunciate dall’esecutivo non convincono i gruppi di minoranza, che tornano a criticare il sindaco Gabriele Littera e la sua giunta sulla gestione dei vuoti in organico del Municipio.

Il dibattito

La carenza di personale, dovuta a trasferimenti e pensionamenti, è la causa principale dello stato di agitazione proclamato dai dipendenti un anno fa. «Questa situazione è un problema, è vero, ma davanti a congedi per maternità, richieste di trasferimenti alla Regione o ad altri enti e pensionamenti cosa possiamo fare? – ha argomentato l’assessora al Bilancio Elena Fadda nel corso della discussione sul bilancio di previsione –. Dal primo febbraio avremo altre tre assunzioni», ha annunciato in Aula. «Altre figure sono andate via negli ultimi mesi, ma stando a quello che sostenete voi saremmo in esubero: la verità è che alcuni dei nuovi dipendenti arrivano e se ne vanno quasi subito», ha replicato, dai banchi della minoranza, il consigliere Carlo Pahler. A Serramanna il numero dei dipendenti in forza al Municipio è calato drasticamente in 10 anni. Il risultato? Disservizi, chiusure ripetute degli uffici (specie di anagrafe e stato civile) e ritardi nelle liquidazioni di rimborsi e contributi di varia natura. Bandi per assunzioni in mobilità, reclutamento di nuove figure attraverso l’utilizzo di graduatorie concorsuali di altri enti, e sospensione temporanea della concessione dei nulla osta per trasferimento del personale presso altri enti: ecco le misure messe in campo per arginare la fuga, che hanno portato ad una decina di nuovi dipendenti in Comune. «Dal punto di vista della dotazione del personale siamo sottodimensionati, si tratta di un problema che ci portiamo da inizio consiliatura: è responsabilità vostra, così come sono responsabilità vostra le chiusure degli uffici e lo stato di agitazione dei dipendenti», ha stigmatizzato Gianluigi Piano, capogruppo consiliare del Pd, che si è anche soffermato sulla situazione della viabilità in centro. «Siete passati da piazza del Popolo o in via Roma? Imperversa il parcheggio selvaggio con auto dappertutto e disabili che non sanno dove passare: la situazione non più tollerabile», ha tuonato Piano, che ha chiesto più agenti della Polizia locale (5 divise di cui solo 2 possono svolgere servizio in strada).

Il via libera

In questo quadro si staglia la delibera con cui la Giunta (con il parere contrario della segretaria comunale e della responsabile del servizio personale “perché in contrasto con le disposizioni della delibera di Giunta che sospende i nulla osta alle mobilità”) proroga di un altro anno «l’assegnazione temporanea in comando di un dipendente presso la direzione generale degli enti locali della Regione». Durissima la presa di posizione dell’opposizione con Carlo Pahler: «La Giunta e il sindaco sono incoerenti: si lamentano della mancanza di dipendenti, deliberano di non concedere più nulla osta per le mobilità per poi autorizzare le fughe dei dipendenti».

