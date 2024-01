Organico carente, ma sull’arretrato la situazione migliora 

«In questo anno si è registrata una tensione tra la politica e la magistratura con punte di polemiche anche fuori tono, eccessive. Io spero che si cambi veramente rotta». Così il procuratore generale di Cagliari, Luigi Patronaggio, ha sollecitato durante il suo intervento che torni presto il sereno tra i diversi poteri dello Stato, di recente al centro di pesanti polemiche. Non è mancato, poi, il riferimento all’importanza dei giornalisti e dell’informazione giudiziaria, indispensabile per tutelare i cittadini.

La presidente Gemma Cucca, poi, ha rimarcato come sia i magistrati che i dipendenti del settore giustizia sardo siano stati capaci di ridurre i ritardi e smaltire lavoro nonostante le carenze di organico. «La vera sfida», ha poi rimarcato Matteo Pinna, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari, «quella di aumentare l’efficienza e di abbattere l’arretrato senza limitare l’accesso dei cittadini alla giustizia e senza comprimere le garanzie, difficilmente verrà vinta, almeno fino a quando si affronterà la crisi cambiando per l’ennesima volta le regole processuali, invece che investendo sull’organizzazione giudiziaria. A Cagliari l’avvocatura è in prima linea, insieme agli uffici giudiziari, nella ricerca di soluzioni».

