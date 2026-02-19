Organico all’osso, voto a rischio 

«Convocare un tavolo urgente per il referendum». È il messaggio lanciato dal Comune di Sardara in una nota inviata prefetto di Cagliari, Paola Dessì, sui rischi del voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo, a causa della carenza di personale, in particolare negli uffici demografici che si occupano delle operazioni elettorali. Un settore con tre impiegati e orario ridotto, uno a tempo indeterminato per 18 ore settimanali, uno per 36 ore fino a marzo, il terzo, a scavalco da un altro Comune, va via alla fine del mese.

Il voto

Quella dei dipendenti in fuga dal Municipio della cittadina termale è una problematica che va avanti da mesi, con l’approssimarsi del referendum sulla riforma della giustizia è apparsa in tutta la sua criticità. Dunque l’allerta in prefettura dettata dalle «difficoltà e preoccupazioni di espletare le operazioni che spettano al Comune quando si è chiamati al voto». L’assessore, Paolo Zucca, parla di una «comunicazione al prefetto necessaria, un atto dovuto al fine di individuare le soluzioni possibili per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto, dagli adempimenti preliminari alla costituzione dei seggi allo scrutinio e alla chiusura». La richiesta di aiuto è anche per garantire i servizi demografici, sportelli che servono direttamente il pubblico, dove dall’apertura quasi quotidiana si è passati a due giorni la settimana, lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 17. Da qui la decisione di rispondere con i fatti alle istanze della popolazione, coinvolgendo il rappresentante del Governo.

Porte chiuse

Nei giorni scorsi, la fuga dal Comune del personale dipendente al centro di un documento della minoranza ha riacceso il dibattito e le polemiche su una situazione che continua a svuotare gli uffici. «Il 2 gennaio - ricorda il capogruppo, Ercole Melis - abbiamo proposto di discuterne in Consiglio. Un mese dopo arriva la risposta, ma se ne doveva parlare a porte chiuse. Abbiamo manifestato le perplessità della decisione, trattandosi di una questione nota che nulla aveva a che fare con la privacy. A quel punto c’è stato il passo indietro, troppo tardi, non c’era pubblico. Chi voleva ascoltare le ragioni di quanto sta succedendo in Comune e dei disagi arrecati alla comunità, non si è presentato. E così abbiamo abbandonato l’Aula». In merito al coinvolgimento del prefetto, Melis commenta: «Una lettera di aiuto in extremis, le soluzioni andavano trovate col primo segnale di disagio e le dimissioni volontarie, dal 17 al 21 novembre servizio demografico chiuso, uffici vuoti». L’assessore Antonio Mameli ricorda: «La segretezza dell’incontro è nata dalla nota della minoranza, nel punto in cui parla di “clima lavorativo di aggressione e di attacco, generando sul personale uno stato d’animo di paura”. Il timore che si potessero fare nomi e cognomi è stato il motivo dell’invito alla prudenza, porte chiuse. Alla fine la mano tesa non è servita».

