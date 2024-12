Organici all’osso nei reparti di Radiologia 

Il 2025 della sanità del Sulcis Iglesiente rischia di aprirsi con un’altra mazzata: esiste il pericolo che la Radiologia del Sirai e del Cto possano essere accorpate.

I rischi

Entro marzo, infatti, andranno in pensione tre radiologi. Ne resterebbero in servizio solo sei (tre a Carbonia, tre a Iglesias) e questo non offrirebbe garanzie di poter tenere contemporaneamente aperti i due reparti.

In questo scenario non idilliaco (in realtà drammatico, considerata la mole di reparti già chiusi o ridimensionati) qualche rischio (sebbene ora non concreto) lo affronta anche la dialisi notturna, fiore all’occhiello della sanità locale: a un recente concorso regionale indetto per assumere nefrologi, il vincitore ha preferito andare ad arricchire la già nutritissima squadra di nefrologici dei presidi cagliaritani invece di prestare servizio nel Sulcis Iglesiente.

L’analisi

I dati sono emersi due sere fa nel corso di un incontro di forze politiche di colori diversi che si sono confrontati con amministratori e operatori di ogni settore (industria, agricoltura, scienza) sul futuro del Sulcis. Il tema delle condizioni della sanità territoriale ha quasi dominato i lavori dell’assemblea. Ma al peggio rischia di non esserci fine. A gestire la situazione, oltre ai manager, sono anche gli operatori, come Antonello Cuccuru, responsabile delle professioni infermieristiche: «Entro marzo andranno in quiescenza tre radiologi – ha spiegato al folto uditorio – e se nulla cambierà sulla carta il rischio è di dover accorpare la Radiologia in un unico presidio: personalmente non ho mai fatto mistero di perorare la causa della nascita dell’ospedale unico ma al contempo occorre fare i concorsi per assumere i dirigenti di struttura (primari), prerogativa che consentirebbe di attrarre altri medici».

Da tempo è un’isola quasi felice la Nefrologia, ma la dialisi notturna deve conquistarsi di volta in volta la certezza della riconferma: sollecitando «decisioni dall’alto al posto di nuove riforme che stresserebbero un sistema già stressato» è stato l’ex infermiere di Dialisi Bruno Angioni (è stato anche ex assessore comunale). Ha rivelato un episodio recente: <Un nefrologo ha vinto un concorso ma ha preferito Cagliari che già abbonda, invece di Carbonia».

L’azienda

L’attenzione dell’Azienda è quotidiana ma lo scenario è da bollino di guerra: da un anno è chiusa la Traumatologia del Sirai e del Cto (eccetto interventi di bassa complessità programmati, ma si è in “trattative” per far rientrare due ortopedici), è chiusa da sei mesi pure la Neurologia del Sirai e si è dovuta arrendere anche l’Urologia, accorpata alla Chirurgia. A Iglesias ha chiuso i battenti la Rianimazione.La manager Asl Giuliana Campus al momento rassicura: «Allo stato attuale non c’è alcuna ipotesi di sospensione dei servizi: la situazione dei reparti di Radiologia e Nefrologia è oggetto di opportuna misure già da tempo per garantirne la continuità e si è proceduto a chiedere ad Ares l’attivazione di selezioni».

