«Organici al limite, Reparto mobile vicino al collasso» 

«Un ufficio strategico per la gestione dell’ordine pubblico che versa in condizioni di estrema sofferenza operativa, a causa di organici ormai ridotti al limite della sostenibilità».

Questo il grido d’allarme del sindacato di polizia Sap sulla situazione del Reparto mobile del capoluogo dove, è la denuncia, non è stato assegnato alcun agente in prova, «una scelta incomprensibile e inaccettabile, che colpisce ancora una volta la Sardegna e chi vi opera quotidianamente».Necessaria, secondo il Sap, l’assegnazione di giovani agenti, specialmente considerando «la peculiarità della realtà isolana, le difficoltà logistiche, l’elevata età media del personale e il carico di lavoro costante e straordinario». L’implementazione, ad avviso del sindacato, avrebbe consentito di immettere nuove energie, al fianco di operatori più esperti per garantire una gestione più equilibrata dei servizi. «Nulla di tutto questo è avvenuto. Il XIII Reparto Mobile di Cagliari continua a essere chiamato a far fronte a impegni sempre più gravosi: servizi di ordine pubblico di rilievo nazionale, missioni fuori regione e all’estero, oltre alle continue richieste di supporto provenienti da tutte le province sarde», si legge nel comunicato. «A ciò si aggiunge la gestione del Cpr di Macomer, che assorbe stabilmente una quantità rilevante di personale, sottraendo risorse a un organico già fortemente carente».

Il risultato: «un ufficio vicino al collasso, retto esclusivamente dal senso del dovere, professionalità e spirito di sacrificio degli operatori». Una situazione che il sindacato ritiene non più sostenibile, né sotto il profilo organizzativo né sotto quello umano. Da qui l’appello al Dipartimento: «Non si può continuare a ignorare la Sardegna, trattarla come una periferia da cui attingere risorse quando serve e da dimenticare quando si tratta di investire». La denuncia è unanime: mancano uomini, risorse e programmazione seria. «Il Sap chiede rispetto per i poliziotti, per il loro lavoro e per la sicurezza dei cittadini».

