Orfani di femminicidio, assunzioni dirette 

Palermo . Come per le vittime di mafia, in Sicilia anche le donne che hanno subito violenza con deformazione o sfregio permanente del viso e gli orfani di femminicidi potranno essere assunti, per chiamata diretta e personale, dalla Regione, dai Comuni, dalle aziende sanitarie e da enti e istituti vigilati. È una delle norme, in questo caso bipartisan, della legge stralcio alla finanziaria, approvata dal Consiglio regionale.

Già nel 2018, a livello nazionale, il governo aveva approvato una legge per i figli delle vittime di femminicidio, norma che era stata applicata per la prima volta dopo l’omicidio di Laura Petralito a Siracusa. Nella relazione tecnica alla norma approvata dalla Regione Sicilia si legge: «La presente proposta nasce della necessità di lavorare sia sul fattore culturale sia sulla cosiddetta percezione del problema concernente la violenza sulle donne, considerato il continuo aumento delle vittime di femminicidio nel territorio regionale. Si tratta di un primo tassello utile all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, con danni permanenti e visibili, ma anche dei figli orfani di madre, causato dal femminicidio».

