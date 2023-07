Oreste e Marina, l’amore oltre le barriere 

La promessa l’aveva fatta durante l’ultimo campionato europeo. Al cronista che domandava a Oreste Lai – 47enne di Sestu in carrozzina dal 2003 per un incidente, più volte campione del tiro a volo paralimpico – quali fossero i suoi piani per il futuro, aveva risposto così: «Mi devo sposare». E poche settimane fa lui e Marina Ferru, 39 anni, si sono detti «Sì» in Comune a Sestu.

Sboccia l’amore

«Conviviamo da cinque anni, ci amiamo da almeno sei», dice lei, «ma se fosse stato per Oreste ci saremmo sposati subito». Un amore nato da un’amicizia che risale all’adolescenza. Lo raccontano quasi all’unisono, senza riuscire a capire il momento esatto in cui si è passati dall’una all’altra. «Abbiamo dieci anni di differenza, ma allora in paese si era tutti amici. Poi lui è partito per fare il militare, e anche io mi sono fatta la mia vita», spiega Marina, che ha lavorato come assistente domiciliare.

Il tragico incidente

Per Oreste Lai, che faceva il camionista, tutto è cambiato in un brutto giorno del 2003 quando dopo un incidente in moto ha perso l’uso delle gambe; da allora il primo contatto con lo sport che l’ha portato ad accumulare medaglie, in giro per il mondo. «Col tempo abbiamo ripreso a sentirci via Facebook. Messaggiavamo per ore», ricorda il campione. «Che mi ero innamorata lo hanno capito prima le mie amiche», sorride con gli occhi illuminati, Marina. «Abbiamo gli stessi valori», raccontano, ricordando questi primi anni di vita vissuta assieme, «amiamo la natura e moltissimo viaggiare. Siamo stati a Monte Arci, Parco Aymerich, La Giara, La Maddalena. Posti bellissimi». Pregiudizi? «Qui a Sestu mai», garantisce Oreste, «anzi siccome faccio sport sono visto come un vincente, ma per me ogni disabile sarà sempre un campione».

La vita assieme

Nella vita assieme non mancano gli ostacoli. «Mi ricordo la paura quando è caduto passando dal bagno alla doccia e si è rotto un femore», spiega Marina, «ma abbiamo superato anche questo». Era il 2018 e dopo dodici giorni di riposo Oreste era partito per il campionato Italiano, e poi la settimana seguente a Roma per la festa della Repubblica. «A volte mi lascia da sola, a casa – aggiunge – e sto un po’ in ansia. Purtroppo i familiari non si possono portare agli allenamenti». Ultimamente si sono avvicinati a un nuovo sport, il tiro con l’arco. «È più facile anche in carrozzina. Infatti giochiamo nello stesso team», racconta Oreste, «il sogno è fare le Olimpiadi. Sarebbe come scalare l’Everest, ma se c’è chi lo fa, noi non possiamo fare questo?«. E poi: «Avere figli? Per ora non sono arrivati, ma ci piacerebbe adottare», dicono tenendosi per mano.

RIPRODUZIONE RISERVATA