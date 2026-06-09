Orecchioni segretaria generale Uil 

L’investitura è arrivata direttamente dal leader nazionale. Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, ha dato le chiavi del suo sindacato in Ogliastra a quella che sul territorio e non solo, è stata la scudiera più affidabile. Aurelia Orecchioni è diventata così coordinatrice generale sul territorio, colmando un vuoto di anni e anni. Con il benestare ovvio della leader sarda, Fulvia Murru. Orecchioni e lei: stessa pasta.

In dote porta le innumerevoli battaglie, aspre o dolci che fossero, in difesa dell’asssitenza sanitaria in ospedale e sul territorio, condotte attraverso confronti a muso duro con i manager Asl di turno nell’epoca in cui è stata prima rappresentante nelle rsu della Asl e poi segretaria territoriale della Fpl, l’organizzazione di categoria. Quando si tratta di alzare la voce, lei c’è.

Cinquantasette anni, di Santa Maria Navarrese, è conscia dei compiti che la attendono e delle numerose vertenze che dovrà affrontare. Non soltanto quelle che riguardano la “sua” sanità ma anche le partite importanti che si giocano su trasporti, occupazione, viabilità. «Sono soprattutto queste le emergenze da affrontare», dice la neo segretaria ogliastrina della Uil che ieri ha partecipato alla conferenza sanitaria a Lanusei. Sempre in prima linea nella professione di infermiera, come nel suo sindacato.

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