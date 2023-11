Orecchio mozzato, Farouk accostato  al video sul cane 

Una foto in bianco e nero di Farouk Kassam bambino con l’orecchio mozzato dai rapitori della banda di Matteo Boe per convincere il padre a pagare il riscatto, postata su Facebook e accompagnata dal commento “Je suis vétérinaire. E se un giorno scoprissimo che in verità gli aveva salvato la vita? Chi siamo noi per dirlo?”. Chiaro il riferimento al video virale dove un cacciatore di Nuoro pratica un massaggio cardiaco al proprio cane e poi gli taglia l’orecchio. Pratica stigmatizzata dall’ordine dei veterinari che ha scatenato le polemiche a cui ora seguono quelle per l’accostamento tra l’immagine del bambino Farouk, vittima della più crudele barbarie, e il fatto di cronaca del cane. Il post pubblicato dal moderatore della pagina “Sei di Nuoro se”, Igor Capra, è criticato da molti.

L’autore spiega: «Il mio è semplicemente un post ironico. Appena ho visto il video virale che sta girando in questi giorni (il riferimento è a quello del cane ndr ) mi è venuto subito in mente di associarlo alla vicenda di Farouk. Nessun intento offensivo nei confronti della triste vicenda del sequestro del piccolo Kassam. Trattasi solo di semplice dark humor che ho sempre apprezzato».

