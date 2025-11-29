Ore in coda per la carta d’identità 

Anziani in piedi da ore, persone che hanno perso un giorno di lavoro e famiglie che si passavano fogli alla mano per tenere in piedi una fila infinita. L’open day per il rilascio della Carta d’identità elettronica, annunciato come un’occasione “senza appuntamento”, si è trasformato in un percorso a ostacoli che ha lasciato molti cittadini più frustrati che sollevati. Alla chiusura delle 17 il bilancio: 299 Cie fanno sapere dagli uffici comunali.

Code e proteste

«Sembra di essere in un film di Checco Zalone». Così descrivono la situazione all’ufficio di via Castiglione: liste di prenotazione improvvisate, discussioni per capire chi fosse davvero “dopo chi”. «Alle nove e mezza avevano consegnato una quarantina di numeri, poi sono spariti», racconta Vladimiro Atzeni, passato da una sede all’altra senza riuscire a concludere. «In piazza De Gasperi dalle 9 e 30 c’era una fila lunga fino alla strada, poi alle 13 hanno chiuso». Stessa scena alla Municipalità di Pirri, dove la coda ha superato le cento persone e il ritmo è sembrato ingestibile. «Sono qui dalle 9 e 30 e non so se riuscirò a farla», dice Olga Catte. «Siamo stati noi a organizzarci con una lista: eravamo 150, ora siamo rimasti in pochi. Dentro ci sono solo due impiegati, sgarbati come se stessimo chiedendo chissà cosa». E ugualmente Silva, giovane straniero al quarto tentativo. «Oggi mi hanno detto che c’era un problema al computer e me ne sto andando a mani vuote».

Solo contanti

La frustrazione cresce anche per le modalità di pagamento: niente bancomat, solo contanti e PagoPA. «Assurdo nel 2025», protestano alcuni, altri non sapevano di dover pagare così nonostante l’avviso del Comune.

In molti lamentano la totale assenza di un sistema di gestione dell’affluenza. «Una vergogna: nessuno che prenda i nomi in ordine di arrivo», denuncia Maria Rita Ferralasco, in fila da sette ore in via Castiglione. «A Sant'Elia hanno chiuso alle 10, hanno detto che potevano fare 50 carte e così hanno fatto. Alle 17 chiudono qui, ma non sappiamo se ci faranno entrare. Un signore è arrivato dall’ospedale e non c’era neanche una sedia a rotelle disponibile. È stato disumano».

Problema strutturale

Il paradosso più evidente è che l’open day avrebbe dovuto essere una risposta ai tempi troppo lunghi delle prenotazioni, che in alcuni casi arrivano fino a sei mesi, e invece ha finito per evidenziare un problema strutturale.

Troppe sedi con personale ridotto, nessuna gestione centralizzata delle liste e la percezione di un servizio “a numero chiuso” non dichiarato.Eppure, nel caos, si è formata una sorta di piccola comunità di sconosciuti che si aiutavano. «L’impiegata ci ha detto di fotografare le liste per avere un appuntamento veloce un altro giorno», spiega Maurizio, in fila in via Riva Villasanta.

RIPRODUZIONE RISERVATA