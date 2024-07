Ore di protesta degli spagnoli, poi notte a Solotti 

«Siamo venuti all’Europeade e non sappiamo dove andare a dormire, né come spostarci». Protesta Mari Carmen Moreno, presidente della Unión musical de Carlet, gruppo spagnolo ospite del festival. I 57 componenti martedì sera stazionano all’ingresso del Municipio per manifestare il disappunto verso il Comitato organizzatore per l’accoglienza. La protesta coinvolge tutti i circa 240 spagnoli, che alloggiano a Oliena e in spazi tra Nuoro e i Comuni limitrofi. Sono arrivati con un giorno d’anticipo, hanno strumenti musicali costosi. L’organizzazione copre solo i costi e i servizi dei 4 giorni di Europeade. Gli spagnoli lamentano «la distanza tra Oliena e Nuoro, l’indisponibilità del bus per le manifestazioni serali, la mancanza di una guardia, porte rotte, sporcizia e quattro bagni (due per genere) per 200 persone». Oltre a una distanza piccolissima tra i lettini. Il commissario del Comune Giovanni Pirisi accorre per trovare una soluzioni, insieme al questore Alfonso Polverino. In aiuto anche Caritas e seminario che alla fine ospitano i manifestanti a Solotti, mentre Pirisi provvede con i mezzi dell’Atp al trasferimento dal municipio a Solotti.

