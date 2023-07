Ore di paura per un rogo a Tacca Rossa 

Ore di paura sull’isola di San Pietro per un incendio divampato nella zona di Tacca Rossa e arrivato pericolosamente vicino ad alcune abitazioni. Le fiamme sono partite intorno alle 13.30 dall’ingresso della strada per il Canale dei Gatti e da lì, spinte dal forte vento di maestrale, hanno raggiunto in poco tempo la vallata di Tacca Rossa.I carabinieri, il sindaco Stefano Rombi e l’assessore Gianni Verderosa hanno bussato casa per casa, facendo sgomberare le persone dalle abitazioni più vicine al fronte del fuoco. Intanto la macchina antincendio lavorava a pieno ritmo: a Tacca Rossa c’era la Protezione Civile Lavoc e i Vigili del Fuoco; la viabilità da Carloforte verso La Punta è stata interrotta. Subito è stato chiesto l’intervento di due elicotteri che con i loro lanci ripetuti hanno contribuito a contenere il fuoco, fino allo spegnimento dopo le 15. Sul posto sono rimaste le squadre a terra per la bonifica del terreno percorso dalle fiamme e per vigilare su un’eventuale ripresa dell’incendio.

