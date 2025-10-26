VaiOnline
Las Plassas
27 ottobre 2025 alle 00:35

Ore di lotta contro il fuoco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domenica di superlavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, chiamati a un complesso intervento per un incendio divampato nel pomeriggio nelle campagne di Las Plassas. A bruciare, macchia mediterranea ma anche un’area di rimboschimento. I vigili sono rimasti impegnati fino a tardi, e hanno dovuto operare con l’oscurità. Sul posto, due squadre con i relativi automezzi. Nessun supporto dalle strutture regionali, nessun elicottero: con la fine della stagione estiva, la macchina antincendio regionale viene ridimensionata.

«Amareggiato, arrabbiato e indignato» il sindaco Andrea Lampis: «Finisce la stagione antincendio e iniziano i problemi di questo tipo. Se il rogo fosse doloso sarebbe un’offesa alla comunità perché le persone hanno speso anni e anni per sistemare in questa maniera l'ambiente». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Il Cagliari la riprende al 92’

l Nello sport
Strade di sangue

Il dramma del vigile del fuoco: «Quello nell’auto è mio figlio»

Inutili i soccorsi per Omar Masia, 25 anni, di Calangianus 
Andrea Busia
Regione

Rimpasto in Giunta,  ora il Pd rivendica il quarto assessorato

La corrente di sinistra dei Dem  chiede di essere rappresentata 
Roberto Murgia
Il partito

M5S, Conte confermato presidente

Quasi il novanta per cento di voti favorevoli nella consultazione online 
Città violente

Accoltellato a Milano, 18enne gravissimo

Sei feriti in tre episodi nella movida. A Palermo 35enne colpito al collo 