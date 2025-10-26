Ore di lotta contro il fuoco 

Domenica di superlavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, chiamati a un complesso intervento per un incendio divampato nel pomeriggio nelle campagne di Las Plassas. A bruciare, macchia mediterranea ma anche un’area di rimboschimento. I vigili sono rimasti impegnati fino a tardi, e hanno dovuto operare con l’oscurità. Sul posto, due squadre con i relativi automezzi. Nessun supporto dalle strutture regionali, nessun elicottero: con la fine della stagione estiva, la macchina antincendio regionale viene ridimensionata.

«Amareggiato, arrabbiato e indignato» il sindaco Andrea Lampis: «Finisce la stagione antincendio e iniziano i problemi di questo tipo. Se il rogo fosse doloso sarebbe un’offesa alla comunità perché le persone hanno speso anni e anni per sistemare in questa maniera l'ambiente». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA