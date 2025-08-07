VaiOnline
Villacidro.
08 agosto 2025 alle 00:34

Ore di fuoco e di paura a Riu Peis 

In cenere sette ettari di frutteti (molti abbandonati) e due case di campagna 

Ancora un pomeriggio di fuoco a Villacidro: le fiamme sono divampate all’ora di pranzo nella zona di Riu Peis, tra il paese e la sua zona industriale, e hanno percorso circa sette ettari prima di essere arrestate da uno spiegamento di forze che ha visto in campo Corpo forestale, Vigili del fuoco, agenzia Forestas, Protezione civile, barracelli e un elicottero decollato dalla base del Marganai. In cenere frutteti (in gran parte incolti), due casolari di campagna ma, soprattutto, tanti, troppi rifiuti che, insieme a un caos di recinzioni, hanno reso difficile l’intervento delle squadre antincendio: e proprio da un cumulo di rifiuti, in un terreno ridotto quasi a una discarica, è partito il fuoco intorno alle 13,30. Il resto l’hanno fatto il vento e l’incuria delle campagne.

Campagne senza difese

Riu Peis è una distesa di frutteti, in maggioranza agrumeti, per lo più incolti: finché venivano curati, osserva un operatore stremato a fine serata, erano anche più protetti perché gli agricoltori si premuravano di realizzare le fasce frangifuoco, mentre ieri le fiamme non hanno trovato ostacoli nella loro corsa. Distrutte due case di campagna mentre una terza, più grande, regolarmente abitata, è stata per fortuna solo lambita: le fiamme si sono arrestate nella veranda, quando i vigili del fuoco avevano già sfondato una finestra per evitare il peggio. In tutte e tre le abitazioni c’erano bombole del gas: si è riusciti a metterle in sicurezza ed evitare che esplodessero.

A caccia delle cause

Per avere ragione del fuoco ci sono volute tre ore di lavoro intenso, poi è cominciata la bonifica. Ora sarà il momento delle indagini: per il Corpo forestale si tratta di capire se dietro questo nuovo rogo ci sia la mano dell’uomo. «Provo dispiacere e rabbia», si è sfogato il sindaco Federico Sollai dopo un sopralluogo a Riu Peis, «stiamo vivendo un’annata terribile sul fronte degli incendi». Il territorio di Villacidro era stato colpito duramente, insieme a quello di Serramanna, appena due settimane fa: il fuoco, in quella circostanza, aveva infierito nelle località Gutturu ‘e Forri, Piscina Sanguini e Rio Leni.

Dal Friuli

Ieri, accanto ai volontari della Protezione civile locale erano in campo anche quelli, gemellati, della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, in questi giorni nell’Isola per un’esercitazione congiunta.

